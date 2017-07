AA Gent-sterkhouder Neto op weg naar Premier League-club Brighton

AA Gent was deze zomer al behoorlijk actief op de transfermarkt als het op aankopen aankomt, maar de Buffalo’s lijken wel een sterkhouder te gaan verliezen. Renato Neto staat namelijk dicht bij een transfer naar Engeland.

De 25-jarige Braziliaan legt op korte termijn medische testen af bij Premier League-promovendus Brighton & Hove Albion. Een akkoord op clubniveau is er nog niet maar Neto is dus wel al op weg naar Engeland.

Neto kwam in 2014 transfervrij over van Sporting Lissabon nadat hij al een jaar gehuurd werd van de Portugese topclub. Hij wierp zich bij Gent op als sterkhouder op het middenveld en vierde met de Buffalo’s in 2015 de eerste titel in de clubgeschiedenis. Hij speelde uiteindelijk 179 wedstrijden voor Gent, waarin hij goed was voor 21 doelpunten.

Brighton dwong vorig seizoen de promotie naar de Premier League af dankzij een tweede plaats in de Championship. Neto wordt er ploegmaat van onder andere Mathew Ryan (ex-Club en Genk) en Anthony Knockaert (ex-Standard). De Seagulls openen de competitie op 12 augustus tegen Man City.