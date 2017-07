Selah Sue is miljonair

Uit de jaarrekeningen die de bvba Selah Sue neerlegde bij de Nationale Bank, blijkt dat de zangeres een eigen vermogen heeft van 1,2 miljoen. Vorig jaar zat de 28-jarige Sanne Putseys nog net onder het miljoen.

Uit de cijfers die raadpleegbaar zijn via de balanscentrale van de Nationale Bank blijkt dat Selah Sue vorig jaar ongeveer 500.000 euro bruto winst maakte. Daarop is 174.735 belastingen betaald. De inkomsten van vorig jaar komen onder andere uit de royalties op ‘What’s The Pressure”, het Eurosongliedje voor Laura Tesoro dat Selah Sue meeschreef. Zelf stond ze in de hitparade met “Together”.

Selah Sue begon haar carrière pas acht jaar geleden met de ep’s “Black part love” en “Raggamuffin”. In 2011 verscheen dan de eerste volwaardigde CD “Selah Sue”, waarvan ze 720.000 exemplaren verkocht. Twee jaar geleden verscheen “Reason.”