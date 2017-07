Coucke: “Marseille? Hun kantine is even groot als ons stadion!”

KV Oostende heeft met Olympique Marseille als tegenstander een mooie affiche geloot in de derde voorronde van de Europa League. Voorzitter Marc Coucke zet de enorme verschillen tussen beide clubs in de verf. “De kantine van Marseille is even groot als ons hele stadion!”, lacht hij.

Het is inderdaad een stevig verschil tussen Olympique Marseille en KV Oostende. De ene is een Franse traditieclub, de andere reikte pas recentelijk tot in de Belgische top vijf dankzij het kapitaal van voorzitter Marc Coucke. Marseille speelde negen keer kampioen en heeft al drie Europese bekers gewonnen, KV Oostende zette vorig seizoen met een vierde plek zijn beste prestatie ooit neer en begint aan zijn allereerste Europese campagne.

Coucke kan het naar goede gewoonte niet laten om er de draak mee te steken op Twitter: “Een evenwichtige affiche: samen hebben we al negen titels en drie Europese bekers gewonnen”, lacht hij. “Het maandbudget van Marseille is gelijk aan het jaarbudget van KV Oostende. Hun kantine heeft dezelfde capaciteit als ons stadion!”