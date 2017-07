Speurhonden treffen vermiste levend aan

Duffel - Een 48-jarige man die donderdag als vermist was opgegeven is in de loop van de nacht levend teruggevonden. Dat gebeurde na een zoekactie waarbij ook speurhonden van de politie werden ingezet.

De man had donderdag het psychiatrische ziekenhuis in Duffel verlaten. Zijn verdwijning werd onmiddellijk als onrustwekkend aanzien omdat de betrokkene mogelijk met zelfmoordgedachten rondliep.

“Bij de zoekactie zijn speurhonden van de federale politie ingezet. Zij zijn getraind om mensen op te sporen. De honden volgden een spoor naar de kasteelruïne van Ter Elst. Daar is de betrokkene ook levend aangetroffen”, bevestigt Nele Poelmans van het Antwerpse parket, afdeling Mechelen, het nieuws.

Omdat het kasteel helemaal afgesloten is met hekken en een poort was het niet eenvoudig om het domein te betreden en om de man uit de ruïne te evacueren. Daarom werd ook de brandweer ingeschakeld. De vermiste had verwondingen opgelopen en is voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

Wie na het lezen van dit artikel nood heeft aan een gesprek kan de Zelfmoordlijn contacteren via 1813 of via zelfmoord1813.be