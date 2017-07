Fans van AC Milan zorgen voor te gekke taferelen bij aankomst Leonardo Bonucci

AC Milan heeft opnieuw serieus toegeslagen op de transfermarkt. De Rossoneri slaagden erin om Leonardo Bonucci weg te kopen bij rivaal Juventus voor 40 miljoen euro. Een straffe transfer in de Serie A en dus hadden heel wat Milan-fans zich opgesteld om de 30-jarige verdediger welkom te heten aan Casa Milan. Bonucci tekent een contract voor vijf seizoenen bij de Rossoneri, ter waarde van 6,5 miljoen per jaar plus bonussen.

Leonardo Bonucci has just received this incredible reaction to arriving at Casa Milan to complete his transfer (via Goal's @SimoneGambino) pic.twitter.com/tQhGV8jONy — Goal (@goal) 14 juli 2017