Passagier woedend op luchtvaartmaatschappij: “Jullie hebben mijn beste vriend vermoord”

Een reiziger die na een lange vlucht van Australië naar Londen één van haar favoriete huisdieren verloor, wil de luchtvaartmaatschappij nu aanklagen omdat die volgens haar schuldig is aan de dood van het dier.

De Australische Danielle Di Fiore (21) vloog in maart dit jaar naar Londen en betaalde de luchtvaartmaatschappij maar liefst 2510 dollar (zo’n 1700 euro) om haar twee papegaaien mee te nemen op de vlucht. Nu is ze in een bitse strijd met Qantas omdat één van de vogels “nauwelijks in leven en onderkoeld” in Londen aankwam en uiteindelijk overleed. Ze wil antwoorden én ze wil dat de luchtvaartmaatschappij de gemaakte kosten terugbetaalt.

Danielle verhuisde in maart samen met haar vriend en haar twee “beste vrienden” Elvis en Kakota van Australië naar Londen. Zes maanden voor de vlucht zocht ze naar eigen zeggen uit wat de beste manier zou zijn om haar twee geliefde vogels tot in Londen te krijgen. Maar toen de twee vogels uiteindelijk op 10 maart na een lange vlucht in twee aparte kooien in Londen toekwamen, was Kakota er erg aan toe.

Onderkoeling

“In de kooi was heel wat water gekomen, kreeg ik te horen, dus ik haastte me naar de receptie waar ik haar kon ophalen. Ik hield haar tegen een fles met warm water, maar op weg naar huis kreeg ze plotse aanvallen. We brachten haar nog in allerijl naar de dichtstbijzijnde dierenarts, maar daar stierf ze van onderkoeling.”

(lees verder onder de foto)

Foto: Gofundme

Volgens een rapport van het Animal Reception Centre van de Londense luchthaven Heathrow was de kooi eigenlijk niet geschikt voor dat type vogel. Bovendien was de onderkant van de kooi, waarop het dier het grootste deel van de vlucht gelegen had, helemaal doorweekt van het water.

Danielle nam contact op met de luchtvaartmaatschappij Qantas en met het vervoerbedrijf, maar beide bedrijven weigerenden hun verantwoordelijkheid op te nemen en haar kosten terug te betalen. Die kosten zijn volgens de vrouw door rekeningen van de dierenarts en advocaatkosten intussen al opgelopen tot bijna 3.500 euro.

Rechtszaak

De vrouw hoopt nu via een crowdfundingactie voldoende geld op te halen om de zaak voor de rechtbank te brengen.

Een woordvoerder van Qantas laat intussen weten dat ze Danielle zullen contacteren. “We begrijpen dat ze aangedaan is door de dood van Kakota. Elk jaar vliegen we duizenden dieren Australië en de wereld rond. In dit geval zijn andere dieren aan boord, waaronder de tweede papegaai, in goede gezondheid aangekomen. Onze klanten worden tijdens het boeken ingelicht dat elk dier anders kan reageren op een vlucht, in het bijzonder op een lange vlucht van Australië tot het Verenigd Koninkrijk, en dat we er alles aan doen om de dieren veilig en comfortabel te transporteren.”