Baas wil dat werknemer zijn make-up verwijdert, maar die heeft gevat antwoord klaar

De Britse Scott Ayton-Laplanche werkt als winkelbediende bij witgoedwinkel Currys PC World en is dol op make-up. Zijn nieuwe manager echter niet en hij vroeg om de schmink achterwege te laten. Scott denkt er niet aan en trakteerde zijn baas in plaats van een make-uploze look op een gevat antwoord via Facebook.

“Voor ik mijn frustraties uit, wil ik je even vertellen dat er geen make-upregels zijn op mijn werk”, schrijft Scott aan het begin van zijn pleidooi. “Je moet ook weten dat mijn vrouwelijke collega’s meer make-up dragen dan ik”, voegt hij eraan toe. Dan komt hij tot de essentie van de zaak.

“Ik werk hier ongeveer negen maanden en ik werd nooit berispt omdat ik schmink draag. Het was eigenlijk omgekeerd. Sommige managers steunden me en gaven me complimentjes over mijn make-up. Nu is het zo dat het managementsysteem is veranderd en we enkele nieuwe mensen op de vloer hebben”, staat er.

Fantastisch kunstwerk

“Eerder deze week kwam ik naar het werk als mijn fantastische zelf en werd ik gevraagd om mijn make-up te verwijderen. Ik was in shock. Nadat ik weigerde, vroeg mijn nieuwe baas me om mezelf minder opvallend op te maken. Excuseer? Je kan een kunstwerk niet minder opvallend maken. Ik voelde me gediscrimineerd. Ik ga uiteraard niet minder make-up dragen als mijn vrouwelijke collega’s wel naar het werk mogen komen als de meest fantastische versie van zichzelf”, laat de man weten.

“Ik zou het nog begrijpen als mijn haar felrood was geverfd (een kapsel dat een collega heeft). Ik zou het begrijpen als ik blauwe eyeliner droeg (wat sommige collega’s doen) en ik zou het ook verstaan als ik knalgroene lippenstift droeg (neen, dat deed niemand. Elke collega ziet er fantastisch uit met hun eigen look, ik wil gewoon een punt maken).”

Zet je erover

“Dus kijk, hier ben ik dan op Facebook met een foto die ik maakte, net na de opmerking. Dit is juli 2017, een tijd waarin we Pride vieren. Ik zie er goed uit, dus zet je erover. Het is verkeerd om iemand schaamteloos te discrimineren om welke reden dan ook.” Het berichtje kreeg in amper een week 21.000 likes en werd 4.000 keer gedeeld. In de reacties zijn mensen lovend over de zelfzekere aanpak van de man.