Lommel - In de Toekomststraat in Kerkhoven (Lommel) is donderdagavond een zwaar ongeval gebeurd. Een jongen van 6 reed rond 21 uur met een quad de oprit van zijn huis af en kwam tegen een boom terecht.

De verwondingen van het kind waren zeer zwaar. Hij werd in kritieke toestand en onder begeleiding van een mug-arts naar het ziekenhuis in Genk gebracht. Daar is het slachtoffer die avond nog geopereerd.