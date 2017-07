Standard stelt nieuwe doelman Ochoa voor: “Hier kan ik voor de titel spelen”

Standard heeft vrijdag zijn nieuwe Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa voorgesteld. De aanwinst gaf aan met het oog op het WK van volgend jaar speelkansen op niveau boven een riant salaris te hebben verkozen.

“Veel Mexicanen vragen me waarom ik Standard boven een terugkeer naar Mexico verkoos. Geld doet er voor mij minder toe dan mijn droom waarmaken”, aldus de 32-jarige Ochoa vrijdag. En die droom, dat is een tweede WK en de Champions League spelen. “Dit contract is een stap voorwaarts met het oog op het WK, en ik ga bovendien eindelijk ergens voor de titel kunnen spelen.”

Ochoa tekent in Luik voor twee jaar, met optie op nog een derde jaar. Eerder speelde hij onder meer voor Ajaccio in Frankrijk en voor Malaga in Spanje. Afgelopen seizoen werd hij uitgeleend aan Granada.

De doelman verdedigde al 87 keer het Mexicaanse doel en is al wat op leeftijd, maar denkt nog niet aan stoppen. “Ik ben matuur nu en kan nog spelen tot mijn veertigste. De trainer en de directie hier hebben vertrouwen in mij, maar ik zal hoe dan ook hard moeten werken.” Dat laatste zal gezien de aanwezigheid van Jean-François Gillet inderdaad nodig zijn.