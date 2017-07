Vulkaan ‘Berg van God’ kan elk moment uitbarsten en zo kostbaar stuk aarde vernietigen

Een actieve vulkaan in het noordoosten van Tanzania, die in de plaatselijke taal bekend staat als de ‘Berg van God”, toont recent tekenen dat er wel eens een uitbarsting zit aan te komen. Dat meldt National Geographic.

De Ol Doinyo Lengai, een vulkaan van 2.960 meter, is de enige actieve vulkaan op aarde die carbonatiet uitspuwt, een soort van stollingsgesteente dat rijk is aan carbonaten zoals calciet en dolomiet. De vulkaan is daarnaast ook uniek wegens het type carbonaat dat het aan de oppervlakte brengt, namelijk ‘natrocarbonatiet’, een stollingsgesteente dat rijk is aan natrium en kalium. Daardoor is de temperatuur van de lava ook lager dan bij andere vulkanen, waardoor de lava in het zonlicht een zwarte, zilveren kleur krijgt, in plaats van een rode, en de gestolde lava grijs is in plaats van zwart. Het maakt van de Ol Doinyo Lengai een van de meest unieke vulkanen ter wereld.

Historisch belangrijke sites

De Ol Doinyo Lengai is niet alleen daar om bekend, maar ook omdat de ‘Berg van God’, die op zo’n 112 kilometer van de stad Arusha ligt, vlakbij een aantal belangrijke paleoantropologische sites ligt, die beschouwd worden als zeer kostbare stukken aarde.

Zo gaat het onder andere om een site in Laetoli, waar voetafdrukken van een vroege menselijke voorvader van meer dan 3,6 miljoen jaar geleden werd gevonden. Dat bleek cruciaal bewijs voor de periode waarin de mens rechtop is beginnen lopen. Een ander gebied is de Engare Sero-site, waar gelijkaardige voetsporen werden gevonden.

Beide sites worden nu bedreigd door de mogelijke uitbarsting. Maar wanneer die uitbarsting er komt, is niet duidelijk. Nieuw ontwikkelde systemen van universiteiten in de VS, Tanzania en Zuid-Korea monitoren nu de activiteit van de vulkaan. Uit die gegevens blijkt dat het goed mogelijk is dat er een eruptie zit aan te komen. Bovendien is er toegenomen uitstoot van assen, zijn er een aantal kleine en iets grotere aardbevingen in en rond de vulkaan en wordt een scheur aan de westelijke kan van de vulkaan steeds groter. “Maar wanneer we het over vulkanen hebben en een eruptie die er zit aan te komen, kan het evengoed gaan om een uitbarsting binnen een aantal seconden, over een paar weken, binnen een paar maanden of zelf over een jaar of meer”, zegt Sarah Stamps, geofysicus aan de universiteit Virginia Tech aan National Geographic.

De lava die de vulkaan in 2007 naar boven duwde, veroorzaakte op de bergflank zo’n grote brandende vlekken dat die zelfs vanuit de ruimte te zien waren. Bovendien werden rookpluimen met assen toen meer dan 17 kilometer landinwaarts ingestuurd .

Pelgrimstocht voor Maasai

De Berg van God, die gekenmerkt wordt door een soort van zilveren lava, wordt zo genoemd omdat Maasai, een etnische groep in het oosten van Afrika, vaak een pelgrimstocht ondernemen naar de berg om hun god Engai te vragen om regen, vee en kinderen.