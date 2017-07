De vraag van élke week: hoe voel ik me?

Bedrijven die maar niet kunnen zwijgen over de happiness van hun medewerkers, maar in de praktijk alleen naar productiviteit kijken: ze bestaan. Gelukkig zijn er vele andere die écht begaan zijn met het welbevinden van hun medewerkers. Maar als werknemer kun je ook zelf heel wat doen om je eigen welzijn op te krikken.

Tim Vermeire, specialist bij HR & Well-being-partner Attentia, houdt eigenlijk niet van de term 'welzijn'. Daar kleeft soms een wat vreemde connotatie aan, vindt hij. Neen, dan heeft hij het veel liever over 'corporate vitality'. “Het gaat er immers om dat bedrijven samen met de mensen op de juiste manier rond welzijn kunnen werken. We zien corporate vitality als een strategische zoektocht naar de juiste positionering en de gepaste acties die finaal leiden tot een optimaal welzijn, een optimaal engagement en ook optimale resultaten. Dát is de essentie, en dat gaat veel verder dan 'we moeten veel bewegen, gezond eten, voldoende me-time nemen'.”

Geen marathon, maar koffiekoeken

Er zijn vandaag nauwelijks bedrijven meer die helemaal géén aandacht schenken aan hoe medewerkers zich voelen. Dat betekent niet noodzakelijk dat ze alle medewerkers oproepen om mee met de CEO een marathon te lopen. Of zoals Tim Vermeire het zegt: “Je moet niet als bedrijfsatleet op de Mont Ventoux staan pronken om een goede medewerker te zijn. Je werkt al aan het welzijn van de mensen door elke vrijdagochtend samen met de collega's de tijd te nemen om de dag rustig op te starten door samen koffiekoeken te eten. Ja, natuurlijk zijn koffiekoeken niet het gezondste ontbijt, maar je organiseert op die manier wél een moment waarop een team zich even op een andere manier verbindt, los van de dagelijkse routine in het werk.”

Maar je kunt ook zélf werken aan je eigen welbevinden en dat van de mensen rondom je. Opnieuw: je hoeft daarvoor geen Alpencol op, al blijft gezond eten, voldoende bewegen en op tijd gaan slapen belangrijk. De hoofdboodschap, zo legt de expert uit, is dat je doet wat in jouw situatie het best is om je levenskwaliteit te verhogen. Heb je tijd en beschik je over een goed gestel? Train dan gerust met de collega's voor de 20 kilometer van Brussel. Heb je daarentegen thuis een paar kleine kinderen lopen of kruipen? Dan is een uurtje extra slaap misschien een betere investering van je kostbare tijd. “Voor iedereen is een fysieke conditie wel een sterk fundament. En dit kun je ook realiseren door elke dag in korte timeslots aandacht te hebben voor je lichaam en 15 minuten functionele oefeningen uit te voeren die de mobiliteit van je lichaam verbeteren. In de living, op het terras, kies maar. Hyperefficiënt. Je hebt dan ook automatisch meer aandacht voor zelfzorg in zijn totaliteit.”

