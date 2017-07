Contract Sneijder bij Galatasaray ontbonden

Het contract van Wesley Sneijder bij Galatasaray is in onderling overleg ontbonden. Dat meldt de Turkse voetbalclub vrijdag op de website. De Nederlander kwam in 2013 over van het Italiaanse Internazionale. Waar de Oranje-international zijn loopbaan voortzet, is nog niet bekend.

Galatasaray heeft bedongen dat de club 20 miljoen euro ontvangt als de middenvelder binnen drie jaar bij een andere Turkse club gaat voetballen.

Het contract van Sneijder (33) liep nog een jaar door. De afgelopen weken ontstond er twijfel over de positie van de in Istanboel populaire speler die echter zwaar op de begroting drukt. De Utrechter miste het begin van de voorbereiding, maar meldde zich maandag alsnog op het trainingscomplex van Galatasaray. Donderdag zat hij niet bij de wedstrijdselectie voor het duel met Östersunds FK in de tweede voorronde voor de Europa League. De Zweedse bekerwinnaar won met 2-0.

Voor Sneijder, recordinternational bij Oranje met 131 caps, zou er interesse zijn van clubs uit Italië en de Verenigde Staten.