Eupen haalt nog twee Qatarezen

AS Eupen heeft zich opnieuw versterkt met twee Qatarezen. Vrijdagochtend maakte het al de transfer van Akram Afif van Villareal bekend, en vrijdagavond voegde Eupen daar nog de komst van Assim Omer Madibo en Hamza Sanhaji aan toe.

Madibo is een twintigjarige middenvelder. Hij speelde het afgelopen seizoen voor Lekhwiya SC, dat kampioen werd in Qatar. Madibo sluit 25 juli aan bij zijn nieuwe ploegmaats, want hij moet met de nationale beloftenploeg eerst nog kwalificatiewedstrijden voor de Asia Cup U23 spelen. Sanhaji is een 23-jarige centrumspits. Bij Al Sadd in Qatar scoorde de in Marokko geboren aanvaller elf keer. (SPN, ALG, GZI, MIL, JKE, nl)