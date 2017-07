Sarah (25) dumpte haar vriend een week voor hun huwelijk. En toch zorgt ze nog voor een prachtig gebaar

Sarah Cummins, een jonge vrouw uit de Amerikaanse staat Indiana, besloot amper een week voor haar geplande huwelijk om haar verloofde te dumpen. Er was maar één probleem: het feest, dat zou plaatsvinden in een poepsjiek hotel, was niet terugbetaalbaar. Dus besloot ze in een van de meest droeve en stressvolle weken van haar leven nog een goede daad te stellen.

170 gasten zouden komen meevieren voor het feest dat geboekt was in het sjieke Ritz Charles hotel en zo’n 25.000 euro had gekost. Toen Sarah haar verloofde amper een week voor de geplande trouwdatum de laan uitstuurde, bleef de jonge vrouw achter met een wrang gevoel én een enorme hoop eten. Het feestje was immers niet meer terugbetaalbaar.

Over de reden van de breuk wil Sarah niets kwijt. Wel was het koppel hun trouw al twee jaar aan het plannen. “Het was verschrikkelijk. Ik heb iedereen opgebeld, afgezegd, mij verontschuldigd, gehuild, en me heel ziek gevoeld omdat ik zo veel eten moest weggooien.”

Het Ritz Charles hotel Foto: Google

Daarom kwam Sarah met een prachtig gebaar: ze gaat de daklozen uit de buurt uitnodigen voor het geplande diner. Sarah is zelfs van plan twee bussen in te leggen om mensen op te pikken van de nabije daklozenopvang. “We gaan dezelfde dingen doen, alleen de tafels wat anders schikken”, legt ze uit. “Er zal geen hoofdtafel zijn, geen caketafel en geen pakjestafel. Maar zo zal ik ten minste nog een mooie herinnering overhouden aan die dag.”

Sarahs ex reageerde intussen op de plannen. “Ondanks mijn verdriet en dat van Sarah,” legt hij uit aan een plaatselijke krant, “ben ik blij dat ze zo’n onbaatzuchtig en attent gebaar stelt in deze moeilijke tijd.”