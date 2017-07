Verdachte van moord op Sofie Muylle aangekomen in België

Brugge - In de zaak van de moord op Sofie Muylle is de 23-jarige Roemeense verdachte Alexandru C. in België aangekomen. Volgens het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge zal hij wellicht zaterdagochtend voor de onderzoeksrechter geleid worden. De uitlevering van Alexandru C. gebeurde met een lijnvlucht vanuit Boekarest.

Het lichaam van het slachtoffer werd op zondag 22 januari om 12.20 uur aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras ter hoogte van de Zeedijk nummer 671. De autopsie bracht aan het licht dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend. Uit camerabeelden en getuigenissen bleek wel dat een man met een blauwe jas urenlang in de buurt van de vindplaats van het lichaam bleef rondhangen.

Maandag 26 juni werd Alexandru C. in Roemenië opgepakt in het kader van een Europees aanhoudingsbevel. Uit foto’s op zijn Facebookprofiel blijkt alleszins dat hij een gelijkaardige blauwe jas bezit. In de maanden voor en na de moord verbleef hij duidelijk in Knokke-Heist. Vorige week besliste het hof van beroep in het Roemeense Suceava dat hij uitgeleverd mag worden.

Na zijn uitlevering zal DNA van de verdachte onmiddellijk vergeleken worden met het DNA-spoor op het lichaam van het slachtoffer. Het is nog niet duidelijk wanneer die resultaten bekend zullen zijn.