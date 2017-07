KV Oostende loot Marseille als tegenstander

De eerste Europese match ooit voor KV Oostende wordt een klepper. KVO lootte de Franse cultclub Olympique Marseille: een club met vijf keer meer budget, een stadion dat bijna tien keer groter is en een sterspeler – Dimitri Payet, 30 miljoen euro – die twintig keer meer kostte dan de duurste KVO’er Nicolas Lombaerts. En toch: “De groep is heel gretig om er iets moois van te maken”, aldus trainer Yves Vanderhaeghe.

De spelers van Oostende keken samen in het spelershome naar de loting. ’s Morgens was het aantal tegenstanders al beperkt tot zeven: Zenit, Braga, Marseille, Freiburg, Sion, Rabotnicki of Minsk. Toen ...