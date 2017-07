“Voor ik het wist stapte een man op me af om een champagnefles op mijn hoofd te slaan”

Brugge - Een poging tot doodslag met een fles champagne. Het gebeurde donderdagmiddag in een Brugs park. Kurt (54) zat er rustig wat te kletsen toen een man hem plots met de lege fles aanviel. “Als hij op m’n hoofd had geslagen, was het gedaan”, zegt Kurt.

“Kèn de verkeerden. Sorry. ‘k Moesten Kenny èn.” Dat kreeg Kurt Carpentier (54) donderdagmiddag te horen nadat hij net werd aangevallen met een lege fles champagne door een dolleman. De Bruggeling kon de twee uithalen met zijn pols en elleboog afweren, maar liep daarbij wel lelijke verwondingen op. “Als hij me op mijn hoofd had geraakt, was ik er waarschijnlijk niet meer geweest. Want hij haalde enorm hard uit met die fles. Ik denk dus dat ik al bij al nog geluk gehad heb.”

Kurt woont al sinds jaar en dag in de Brugse binnenstad en maakt zowat elke ochtend dezelfde wandeling. Eén van zijn favoriete stopplaatsen is het pittoreske Astridpark. Op de groene bankjes rond de befaamde kiosk komt hij er steevast wel een bekende tegen. Donderdagmiddag raakte hij er met drie kameraden aan de praat. “De politie was net langsgekomen voor een identiteitscontrole omdat er vaak overlast is in het park. Plots kwam een man aangefietst. Hij stopte, zette zijn fiets op de staander en haalde een lege fles champagne uit. Voor ik het wist, stapte hij op me af en probeerde die fles op mijn hoofd te slaan.”

Met iemand anders verward

Het verband rond zijn pols en elleboog toont aan hoe kranig Kurt zich tegen zijn aanvaller verweerde. “De eerste slag kon ik met mijn pols opvangen. De tweede met mijn elleboog. Maar daar was ik al aan geopereerd, dus die kwam hard aan. Die fles was enorm dik, want zelfs door die slagen brak hij niet.”

De aanwezige politiemannen zagen alles gebeuren en werkten de agressieveling snel tegen de grond. “Toen hij neerlag, keek hij me aan en excuseerde hij zich. Hij had me met iemand anders verward. Maar daar ben ik natuurlijk vet mee.”

De agressieveling bleek de 50-jarige Thomas L. te zijn. De man kampt met psychische problemen en heeft een drugsverleden. Ook aan de politie verklaarde hij dat hij de verkeerde aanviel.

Door de inwendige bloedingen heeft Kurt enorm veel pijn. Maar pijn of niet, gisteren ging hij alweer door het park wandelen. “Dat park heeft mij niets verkeerd gedaan. Dat is die zot geweest”, zegt hij. “Ik ga me dan niet laten wegjagen uit mijn favoriete park.”

Dader Thomas L. werd gisteren voor de onderzoeksrechter geleid op verdenking van poging tot doodslag. Die besliste om de man aan te houden. “Ik hoop toch dat hij nog even in de gevangenis blijft”, zegt Kurt. “Ze kunnen hem daar misschien met zijn problemen helpen, want die heeft die man duidelijk.”