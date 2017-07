OEFENMATCHEN. Standard haalt het van Moeskroen, Oostende-keeper speelt als aanvaller

Beez / Namur / Belgrade / Saint-Servais / Saint-Marc / Bouge / Champion / Daussoulx / Flawinne / Malonne / Suarlée / Temploux / Vedrin / Boninne / Cognelée / Gelbressée / Marche-les-Dames / Dave / Jambes / Naninne / Wépion / Wierde / Erpent - In een oefenwedstrijd in Namen heeft Standard het vrijdag met 1-0 van Excel Moeskroen gehaald. Renaud Emond lukte in de 33e minuut het beslissende doelpunt. KV Oostende speelde 1-1 gelijk tegen Roeselare (1B). Verder eindigde het duel tussen Charleroi en de Franse tweedeklasser Amiens ook op 1-1.

Ricardo Sa Pinto, de nieuwe coach van Standard, wilde zo veel mogelijk spelers aan het werk zien en wisselde negen keer bij de rust. Kersvers doelman Guillermo Ochoa kwam nog niet in actie, maar Jean-François Gillet bleef bij de rust wel aan de kant voor Arnaud Bodart. Het was voor Standard de vierde zege in zes oefenwedstrijden.

Charleroi kwam tegen Amiens net voor de rust op voorsprong via Dessoleil (41.), maar gaf de voorsprong in het slot nog weg. Oostende kwam 1-0 voor na een doelpunt van Michiel Jonckheere (20.), maar Roeselare maakte nog voor de koffie gelijk via Raphael Lecomte (37.). Bij Oostende speelde doelman William Dutoit noodgedwongen even als spits nadat Rajsel zich blesseerde...

Opmerkelijk: Dutoit viel vijf min in als linksvoor voor de geblesseerde Rajsel. Hij was betrokken in enkele goede acties. #kvoroe. pic.twitter.com/riAYVQMLb4 — KV Oostende (@kvoostende) July 14, 2017

Uitslagen van de drie oefenwedstrijden van ploegen uit de Jupiler Pro League op vrijdagavond:

Standard-Moeskroen 1-0 (Emond 33’)

Oostende-Roeselare 1-1 (Jonckheere 20’, Lecomte 37’)

Amiens-Charleroi 1-1 (Dessoleil 41’, Dompe 85’)