Richie Porte haalt uit naar organisatie na zware val: “Het parcours dit jaar is een grap”

Richie Porte herstelt thuis van zijn zware val zondag in de afdaling van de Mont du Chat. De Australiër liep daarbij een bekken- en sleutelbeenbreuk op en haalt nu zwaar uit naar de Tourorganisatie. “Iedereen in het peloton had vragen bij die gevaarlijke afdaling, maar de organisatoren hielden daar geen rekening mee”, zegt hij aan SBS. “Zouden zij blij zijn om hun zoon zo naar beneden te zien duiken? En dat zeg ik niet omdat ik nu drie weken onbeweeglijk in mijn zetel moet liggen.”

Alle nieuws uit de Tour de France 2017 op Sportwereld.be!

Bekijk hier de tussenstand in alle klassementen

Ontdek hier alle etappes

Porte is ook niet te spreken over het parcours van deze editie. “Het is niet echt een traditionele Tour, ik denk niet dat ze het bij het rechte eind hebben. Meer zelfs, de Tour 2017 is een grap.” Toch kijkt Porte al uit naar de editie van 2018: “De Tour wordt volgend jaar weer mijn hoofddoel. Mijn val zal geen gevolgen hebben voor het verdere verloop van mijn carrière.”