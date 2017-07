CLUBNIEUWS. Nieuwe aanwinst Club is al in Brugge, Teodorczyk blijft bij Anderlecht

Goed nieuws voor de fans van Anderlecht: Lukasz Teodorczyk blijft nog een seizoen bij paars-wit. Dat heeft manager Herman Van Holsbeeck bevestigd in een Poolse krant. Bij Club Brugge wordt de transfer van een Australische youngster bijna afgerond, hij postte alvast kiekjes van de Brugse binnenstad. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Teodorczyk blijft bij paars-wit

Anderlecht rekende een tijdlang op een Chinees bod voor topschutter Lukasz Teodor­czyk, omdat hij met een nettojaarsalaris van 1,7 miljoen euro zwaar op het budget weegt, maar gisteren sloot de Chinese transfermarkt. Teo blijft dus gewoon bij RSCA. “Momenteel onderhandelen we zelfs met geen enkele ploeg”, aldus manager Herman Van Holsbeeck tegenover het Poolse Onet. “Ik ben ervan overtuigd dat Teodorczyk ook dit seizoen nog bij ons zal spelen. Hij was één van onze sleutelspelers en hij kan dat opnieuw worden.”

CLUB BRUGGE. McGree is in Brugge

De officiële aankondiging van Club Brugge van de transfer van de Australiër Riley McGree (18, foto) lijkt een kwestie van dagen. De jonge middenvelder is op dit moment in Brugge, waar hij het stadscentrum al bezocht. Dat bewijst een foto op zijn Instagram-account. McGree en Club Brugge zijn al eventjes rond, maar Club lag een poos overhoop met Adelaide Unite d, de club van McGree. Volgens Adelaide zou McGree enkele weken geleden zonder toestemming naar België gereisd zijn om medische testen af te leggen. Het lijkt nu dat beide clubs toch een akkoord hebben gevonden.

AA GENT. Neto gaat naar Brighton

AA Gent heeft zijn Braziliaanse middenvelder Renato Neto (25, foto) toestemming gegeven om medische tests te ondergaan bij de promovendus in de Premier League Brighton & Hove Albion. Neto werd recent geopereerd aan de knie en speelde in de voorbereiding nog geen enkele wedstrijd met Gent. Het valt te bezien hoe Brigh­ton zijn situatie inschat.

Ook over het bedrag zijn beide clubs er nog niet helemaal uit, maar de Buffalo’s willen meewerken aan een transfer, dat is intussen duidelijk. Als Brighton er dus echt voor gaat, is Neto’s vertrek louter een kwestie van tijd. Gent zou hopen op een bedrag tussen de 5 en 8 miljoen euro.

AA Gent trok met Damien Marcq een vervanger aan en heeft centraal op het middenveld genoeg opties zodat de club Neto zijn droomtransfer naar Engeland kan gunnen. Bovendien wil AA Gent zich defensief nog versterken en zoekt het extra (voetbal-)Belgen. Na het onverwacht missen van 5 à 6 miljoen euro voor Fo­ket zijn de miljoenen uit Engeland dus welkom voor een nieuw offensief op de transfermarkt.

Neto voetbalt al sinds januari 2013 voor AA Gent, dat hem pas afgelopen winter definitief overnam van makelaarsclub Monte Azul.