Wij trokken met Romelu Lukaku op stage met Manchester United in de VS

Goals, goals, goals. Dat verwacht trainer José Mourinho van Romelu Lukaku voor het komende seizoen. “Na vier dagen heb ik de indruk dat hij hier wel eens heel lang zou kunnen blijven”, zegt ‘The Special One’ in Los Angeles, waar ‘Big Rom’ de speelvreugde terugvindt die hij de laatste maanden verloren leek te hebben.

Is er een gepastere plaats dan Hollywood om een jongensdroom te beleven? Vier weken verblijft Romelu Lukaku nu al tussen de sterren in Los Angeles. Eerst drie weken met vrienden op vakantie in een huurhuis ...