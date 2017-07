KV Oostende is in de wolken met Marseille als tegenstander: “Iedereen ging uit zijn dak”

De eerste Europese match ooit voor KV Oostende wordt een klepper. KVO lootte de Franse cultclub Olympique Marseille: een club met vijf keer meer budget, een stadion dat bijna tien keer groter is en een sterspeler – Dimitri Payet, 30 miljoen euro – die twintig keer meer kostte dan de duurste KVO’er Nicolas Lombaerts. En toch: “De groep is heel gretig om er iets moois van te maken”, aldus trainer Yves Vanderhaeghe.

De spelers van Oostende keken samen in het spelershome naar de loting. ’s Morgens was het aantal tegenstanders al beperkt tot zeven: Zenit, Braga, Marseille, Freiburg, Sion, Rabotnicki of Minsk. Toen Marseille uit de trommel kwam, weerklonk een grote wow. Vooral de Franstaligen waren in de wolken met zo’n legendarische tegenstander: Marseille, winnaar van de Champions League in 1993. “Iedereen ging uit zijn dak”, aldus Yassine El Ghanassy. “Voetballen in de Vélodrome, dat motiveert. We gaan daar geen vriendenmatch spelen.”

Het onlangs gerenoveerde Stade Vélodrome met zijn 67.000 fans is broeierig en impressionant. KVO speelt op 27 juli eerst aan de Côte Azur en moet er de terugmatch – een week later – aan de Noordzee redden. “Het wordt een heerlijke zeeslag”, tweette Marc Coucke. “Hun maandbudget is zowat ons jaarbudget, hun kantine is even groot als ons sta­dion, maar laat ons daar een mooie bouillabaisse à l’Ostendaise maken. Marseille is een mooie, maar zware loting.”

Giroud op komst?

En toch zijn ze bij L’OM op hun hoede. “Een club uit België is altijd moeilijk”, aldus trainer Rudi Garçia. “Oostende heeft goeie spelers als Rozehnal, die ik nog ken van bij Lille, en El Ghanassy, die ik mij nog herinner van Lille-Gent uit 2010. Maar goed, met onze ambities moeten we in deze voorronde voorbij Oostende.”

Marseille is sowieso de favoriet. De club was een tijdlang in verval, tot ze werd overgekocht door de Amerikaanse zakenman Frank McCourt. Die zorgde voor een budget van 100 miljoen en pompt de volgende vier jaar nog eens 200 miljoen euro in de club. Om u een idee te geven: Olympique kocht vorig jaar Dimitri Payet – de Franse ster van het EK 2016 – weg bij West Ham voor 30 miljoen euro. Deze zomer haalde het al keeper Steve Mandanda (2,5 miljoen) bij Crystal Palace, verdediger Adil Rami (6 miljoen) van Sevilla, middenvelder Gustavo Luiz (8 miljoen) van Wolfsburg en spits Valère Germain (8 miljoen) van Monaco. Maar KVO moet vooral hopen dat L’OM voor 27 juli niet zijn grootste slag slaat, want ze willen ook de portefeuille opentrekken voor goalgetter Olivier Giroud van Arsenal.

“Ik had graag tegen Zenit gespeeld, maar Marseille is ook mooi”, reageert Nicolas Lombaerts. “Door al die transfers is het wel de moeilijkste tegenstander, maar je bent nooit helemaal kansloos.”

Helemaal terug op het hoogste niveau is Marseille sowieso nog niet. Vorig seizoen eindigde het vijfde in de Ligue 1, de laatste Franse titel dateert al van 2010, maar de heropbouw is bezig. Daarvoor schakelt L’OM ook Andoni Zubizarreta in, de legendarische ex-keeper van Barcelona is er nu sportief directeur en hij gebruikt zijn netwerk. Zo reed hij al persoonlijk naar Turijn om er verdediger Patrice Evra (ex-Man U) op te halen.

“Er zaten een aantal tegenstanders met onuitspreekbare namen bij, maar zo’n match zullen we nooit meer vergeten”, vertelt trainer Yves Vanderhaeghe op Sporza. “Misschien hadden we liever een meer haalbare tegenstander gehad, maar de groep is enorm gretig. Hopelijk zorgen we nog voor een spetterende thuismatch. Al zullen we een verrassing nodig hebben om Marseille uit te schakelen.”

Coucke en co. willen massaal uitrukken naar Marseille. De Belgische fans zullen in de Vélodrome trouwens nog Rolando (ex-Anderlecht) herkennen. “We hopen op veel fans en steun”, besluit Silvio Proto. “We gaan daar niet naartoe met angst. Het wordt een goeie waardemeter, maar wat hebben we te verliezen?”