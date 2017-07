“Ik moest snel weer voetballen, anders was mijn carrière misschien voorbij”

Waarom hij niet voor Club Brugge koos, dat ligt gevoelig. Maar toch legt Thomas Buffel (36) het uit. Zijn ‘kids’, vooral. Maar hoe het met hem en zijn jongens gaat zes maanden na het overlijden van zijn Stephanie, komt er moeilijker uit. “Ik moet vooral iedereen bedanken.” Laat het dus in zijn eerste interview sedert het persoonlijk drama dat hem in januari trof vooral over Racing Genk gaan: “We mogen spreken over top drie.”