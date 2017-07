Te saai? Te weinig spektakel? Te traag? Daarom is kijken naar de Red Flames toch de moeite waard

Vrouwenvoetbal, dat is geen liefde op het eerste, maar wel op het tiende gezicht. Wanneer u zich straks voor de buis zet en voor het eerst naar de ­nationale vrouwenploeg kijkt, is er dan ook maar één boodschap: geef het een kans, de appreciatie volgt wel.

1. Minder schwalbes, meer voetbal

Probeer u een voetbalwereld in te beelden zonder matennaaiers, zonder schwalbes en zonder gespeelde blessurebehandelingen voor een zacht tikje tegen de kuit. Lukt dat? Neen? In mannenvoetbal zijn dergelijke trucjes gemeengoed geworden. Helemaal aanvaard als deel van het spel. Bij de dames niets van dit alles. Vraag aan elke voetbalster wat hen onderscheidt van ­mannenvoetbal en het antwoord zal altijd het volgende zijn: “Wij zijn puurder.” Niet onterecht. Uit onderzoek van de Technische Universiteit van München uit 2011 bleek dat vrouwen minder fopduiken plegen, minder lang een doelpunt vieren en geen tijdsverschil laten optekenen tussen blessurebehandelingen bij een voorsprong of bij een achterstand. “Mannen zijn meer toneelspelers, vrouwen niet”, luidde de conclusie van het rapport. En zo zal ook die van u klinken, nadat u zondag gekeken hebt.

2. Minder dribbels, meer tactiek

Gezien in de oefenmatch tegen Rusland: een Russische die een rainbow uitvoerde, een dribbel waarmee je de bal via de hiel over hoofd van jezelf en tegenstander trekt. Een zeldzaam trucje, want wie veel van dergelijk spektakel wil zien, kijkt beter niet naar een vrouwenvoetbalmatch. Veel tot de verbeelding sprekende dribbels zijn er niet, doelpunten zijn vaker intikkertjes dan geweldige afstandsschoten en scherpe, maar perfect uitgevoerde tackles zijn meer uitzondering dan regel. Wel aanwezig: de back to basics-gedachte. Vrouwen spelen in de eerste plaats georganiseerd, tactisch zeer gedisciplineerd en op een meer dan aanvaardbaar technisch niveau. Wie naar vrouwenvoetbal kijkt, ziet onmiddellijk hoe de twee ploegen trachten te spelen en kan het tactische spel veel makkelijker volgen. En dat is ook best ­genietbaar.

3. Minder Kompany, meer Wullaert

Vooral niet doen zondag: de Rode Duivels erbij sleuren. Net zoals in pakweg het basketbal ontsnapt ook het voetbal niet aan de fysiologische verschillen tussen man en vrouw. Vrouwenvoetbal verloopt nu eenmaal trager. De speelsters lopen niet zo snel en raken sneller vermoeid, maar dat komt omdat hun longen nu eenmaal gemiddeld kleiner zijn. Wetenschappelijk bepaald. Hun passes zijn niet zo hard en hun verre schoten niet zo hoog, maar een vrouw heeft nu eenmaal minder kracht dan een man. Wetenschappelijk bepaald. Motorisch ziet het er niet altijd even naturel uit, maar dat komt dan weer omdat vrouwen tijdens het voetballen andere spieren gebruiken dan mannen. Nogmaals, wetenschappelijk bepaald. Een kleiner speelveld, een kortere speelduur en een iets lichtere bal zou het vrouwenvoetbal een pak vlotter en zo aantrekkelijker kunnen maken, maar tot dan is de raad duidelijk: vergelijk Tessa Wullaert en Justien Odeurs niet met Romelu Lukaku en Thibaut Courtois, maar bekijk de Red Flames zoals ze zijn: als Red ­Flames.