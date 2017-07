Opgelet wie op vakantie vertrekt: monsterfiles op Europese wegen, twee uur aanschuiven in Zwitserland

Brussel - Het is een rood weekend op de Europese wegen. In Duitsland en Zwitserland is het om 07.15 uur al uren aanschuiven geblazen, in eigen land is er enkel 15 minuten vertraging op de E19 richting Frankrijk door een ongeval bij Bergen. Bovendien dreigt het heel warm te worden, automobilisten nemen best hun voorzorgen. Dat melden mobiliteitsorganisaties VAB en Touring zaterdag.

In Duitsland zijn er deze zomer veel wegenwerken die voor hinder zorgen op de vakantieroutes. Momenteel verlies je al twee uur op de A3 tussen Würzburg en Neurenberg.

In Zwitserland staat er traditioneel ‘s ochtends vroeg veel file aan de Gotthardtunnel. Om 06.30 uur moest je daar 2 uur aanschuiven. Momenteel moet je er nog anderhalf uur aanschuiven richting Italië. Bovendien moet je aan de grens met Italië nog eens 30 minuten aanschuiven.

In Frankrijk komen de files langzaam op gang. Wel verlies je al 25 minuten op de A7 Lyon - Orange. Verder is er nergens meer dan 10 minuten vertraging. In Oostenrijk is er druk maar vlot verkeer.

Nog enkel tips tegen de warmte

Naast de drukte op de wegen, wordt het het in Zuid-Europa ook heel warm. Hierzo nog enkele tips om de hitte en de files veilig te trotseren.

1. Parkeer je auto indien mogelijk steeds in de schaduw. Hou er rekening mee dat de zon verschuift en dus de schaduw ook mee verandert. Dat plekje in de schaduw onder die boom kan twee uur later dus volledig in de zon liggen.

2. Leg een zonnescherm. Het dashboard absorbeert warmte. Bij 31°C kan de contacttemperatuur op het dashboard oplopen tot 92°C. Leg daarom steeds een afscherming, bij voorkeur aan de buitenkant op de voorruit. Heb je geen zonnescherm, neem dan een handdoek of een deken. Gebruik ook zonneblinden voor je achterste autoruiten. Dit is ook erg belangrijk voor je kinderen, zodat ze niet verblind worden door het zonlicht. Heb je dit niet, dan kun je ook een handdoek aan de ruiten bevestigen.

3. Verlucht je auto bij vertrek. Doe je ramen open en zet de ventilator of airco op het maximum. Zo jaag je de hete lucht die is opgeslagen in de luchtkanalen van de airco naar buiten.

4. Zorg voor luchtcirculatie tijdens het rijden. Heb je geen airco, open het raam aan de bestuurderszijde en het raam aan de andere zijde achteraan gedeeltelijk, dit zorgt voor de beste luchtcirculatie in de auto. Pas op met airco. Maak het temperatuurverschil met buiten niet té groot. Als het verschil te groot is, riskeer je een lichte ‘thermische shock’ te krijgen als je buiten komt.

5. Neem voldoende koel water mee, zodat jij zelf ook gehydrateerd en fris kunt blijven. Voldoende drinken is altijd belangrijk, zeker ook als je in een lange file belandt. Koop eventueel een spuitbus met water (spray) om het gezicht even te verfrissen zonder veel nattigheid. Wie lang fris water wil, kan de flesjes thuis eerst (gedeeltelijk) invriezen.

6. Stop meer dan anders. De warmte zorgt er ook voor dat je minder lang geconcentreerd kan rondrijden. Eén of twee extra tussenstops zijn dus zeker aan te raden.