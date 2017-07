Vrouw verliest al haar geld door fraude met kaartlezer

Een Britse vrouw die een nieuwe kaartlezer voor internetbankieren toegestuurd kreeg, is het slachtoffer geworden van identiteitsfraude. De daders gingen gewiekst te werk en voordat ze het goed en wel besefte, waren al haar spaarcenten verdwenen.

Twee weken geleden ontving de vrouw een kaartlezer via de post. Het toestelletje kwam van haar bank, of zo leek het toch, en er zat zelfs een begeleidende brief bij. Omdat ze liever naar de bank gaat dan haar bankzaken online te regelen, legde ze de brief en het apparaatje opzij.

Maandag ontving de vrouw plots een telefoontje, zogezegd van iemand van de bank. “Hij vroeg of ze de goed kaartlezer ontvangen had”, legt Patricia Barry, een kennis, in een Facebookpost uit. “Maar ze antwoordde dat ze hem zou terugbrengen naar de bank omdat ze het niet nodig had.”

Spaargeld foetsie

“De erg vriendelijke man vertelde haar dat dat niet nodig was. Hij zou het toestel voor haar annuleren, maar daarvoor moest ze wel haar bankkaart er even insteken en haar pincode intoetsen.”

“De volgende dag moest ze voor iets anders bij de bank zijn en bleek, zoals je wel kan raden, dat al het geld van haar rekening was verdwenen. Waaronder zelfs het spaargeld dat voor haar kleindochters bedoeld had. Ze was er kapot van en het ergst van al: ze voelde zich dwaas en beschaamd.”

“Ik heb haar verzekerd dat dit soort scammers gewoon erg goed is in het bedotten. Gelukkig krijgt ze al haar geld terug, maar wijs er alsjeblieft al je vrienden op dat deze dingen gebeuren, en dat het er allemaal heel echt uit ziet.”

Bank reageert

De bank in kwestie, ‘The Royal Bank of Scotland’, heeft intussen ook gereageerd op de zaak. “We gebruiken een kaartlezer als autorisatie voor transacties. Als een klant een telefoontje krijgt en de persoon beweert van de bank te zijn en vraagt om codes, dan moet die klant dat telefoontje onmiddellijk beëindigen. In deze zaak hebben we de klant in kwestie een volledige terugbetaling gegeven eenmaal ze ons over het voorval inlichtte.”

Het verhaal werd intussen al meer dan 80.000 keer gedeeld op Facebook.