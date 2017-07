Hazard is verlost van zijn gips maar bewandelt "eenzame weg", Courtois en Batshuayi amuseren zich

Terwijl zijn ploegmaats bij Chelsea maandag richting China trekken voor een buitenlandse promotietoer werkt Eden Hazard verder aan zijn revalidatie na zijn kuitblessure. Het goede nieuws is dat de Rode Duivels zijn gips kwijt is. Het minder goede nieuws is dat zijn revalidatie nog een tijdje in beslag zal nemen en dat vooral een eenzame weg is.

"Een goede week, mijn gips is eraf, nu begint de eenzame tocht naar volledige fitheid", aldus Hazard op Instagram.

A good week, my cast is off, now the lonely journey to full fitness! #cfc #hardwork Een bericht gedeeld door Eden Hazard (@hazardeden_10) op 14 Jul 2017 om 11:00 PDT

Ondertussen amuseren Thibaut Courtois en Michy Batshuayi zich op de training in Londen, alvorens richting China te vertrekken met Chelsea.

All smiles out @ training today ?????????? #CFC Een bericht gedeeld door Michy Batshuayi (@mbatshuayi) op 14 Jul 2017 om 11:14 PDT

Fitness game on point ???? @chelseafc #CFC Een bericht gedeeld door Michy Batshuayi (@mbatshuayi) op 13 Jul 2017 om 1:49 PDT

