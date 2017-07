Belgische ex-prof stort in ravijn tijdens Tourrit maar ontsnapt als bij wonder aan zware verwondingen

Alain De Roo is vrijdag tijdens de dertiende etappe van de Tour de France naar Foix in een ravijn gestort. De ex-prof uit Ruddervoorde bestuurde de vipauto van hoofdsponsor Skoda en stortte 100 meter naar beneden. Als bij wonder kwam De Roo er met enkel schrammen vanaf.

Het incident deed zich voor tijdens de afdaling van de Col d’Agnes, de tweede beklimming van de dag. De Roo had zijn gasten net afgezet aan de helikopter, waarna hij de afdaling van de col van eerste categorie aanvatte voor het peloton. Plots belandde hij in het decor. Hij ging door de bomen en stortte zo’n 100 meter naar beneden. De ex-prof kwam met zijn auto in water terecht.

Van zijn vipauto bleef nog slechts een meter over, waardoor het een mirakel is dat De Roo er vanaf kwam met enkel wat schrammen in zijn gezicht. Hij mocht dan ook vrij snel het ziekenhuis van Foix verlaten. Hoe het ongeval kon gebeuren, is voorlopig onduidelijk.

De Roo was prof van 1978 tot 1988. Hij reed bij Flandria-Velda onder meer samen met Sean Kelly, Freddy Maertens, Joaquim Agostinho en Michel Pollentier. Hij volgde Maertens vervolgens bij San Giacomo en Boulde d’Or.