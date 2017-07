PSG neemt Aurier, Krychowiak en Ben Arfa niet meer op stage

De Ivoriaanse verdediger Serge Aurier, de Poolse middenvelder Grzegorz Krychowiak en de Franse buitenspeler Hatem Ben Arfa gaan niet mee met Paris Saint-Germain op stage naar de Verenigde Staten. Dat kondigden Parijzenaars zaterdag aan op hun website.

PSG-coach Unai Emery selecteerde een groep van 25 spelers, met daarbij ook Rode Duivel Thomas Meunier, om naar Miami af te reizen.

Aurier, Krychowiak en Ben Arfa blijven in Parijs en zullen daar trainen in het trainingscentrum Saint-Germain-en-Laye. Voor Aurier, een concurrent van Meunier op de rechtsachter, lijkt een vertrek zich op te dringen na het aantrekken van de Braziliaan Dani Alves. Ben Arfa en Krychowiak vervoegden PSG pas vorige zomer, maar kenden een teleurstellend seizoen. Zij mogen eveneens vertrekken.

PSG speelt op haar oefenstage oefenpartijen tegen AS Roma (19 juli in Detroit), Tottenham (22 juli in Orlando) en Juventus (26 juli in Miami).