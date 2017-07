Ex-koning van Spanje was een echte Don Juan en verleidde prinses Diana

De voormalige koning van Spanje Juan Carlos (79) - zeg gerust Don Juan - heeft een turbulent liefdesleven achter de rug. Hij zou een seksverslaving hebben en met zo’n vijfduizend (!) vrouwen het bed hebben gedeeld. Prinses Diana van Groot-Brittannië was een van zijn prooien. Dat staat in ‘Juan Carlos I. De koning van de vijfduizend minnaressen’, een nieuw boek over het leven van de man van historicus Amadeo Martínez Inglés.

In het werk, gebaseerd op verslagen van spionnen van de ex-dictator generaal Franco, omschrijft de auteur de koning als een seksverslaafde man. Hij zou, ondanks zijn huwelijk met koningin Sofia, honderden buitenechtelijke relaties hebben gehad. Meer nog: hij zou het bed gedeeld hebben met zo’n vijfduizend vrouwen en hij waagde in 1986 zelfs zijn kans bij prinses Diana. Of dat ook is gelukt, is niet bekend.

Bij zijn veroveringen zaten tal van actrices, zangeressen en andere beroemdheden, maar ook minder bekende dames maakten een kans om avontuurtjes te beleven met de royal. Volgens de auteur stonden de minnaressen dag en nacht ter beschikking om aan de seksuele noden van de man te voldoen. De enige die hem niet veel zag, was de Spaanse koningin. In het boek staat dat de band tussen het vorstenpaar afstandelijker werd toen vorstin Sofia hem op heterdaad betrapte met actrice Sara Montiel in de armen.

De geruchten dat de voormalige koning, vader van de huidige vorst van Spanje Felipe VI, een heel andere man is dan hij op plechtigheden laat uitschijnen zijn niet nieuw. Vijf jaar geleden raakte in een publicatie van een Spaanse schrijver bekend dat Juan Carlos zeker met 1.500 vrouwen had geslapen. Het nieuwste boek werpt echter een ander licht op de zaak en claimt dat de man alleen al tussen 1976 en 1994 met 2.154 vrouwen in bed belandde. Met een vrouw, de Oost-Vlaamse Lilliane Sartiau, heeft de ex-koning een buitenechtelijke dochter.