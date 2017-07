Mama toont foto’s van zoon (16) die werd aangereden en voor dood achtergelaten door dronken zakenman

De familie van de 16-jarige Kiernan Roberts uit het Engelse Yorkshire heeft foto’s vrijgegeven van de letsels die hij overhield aan een aanrijding met vluchtmisdrijf. Negen maanden geleden reed een 64-jarige zakenman Kieran aan. De man had gedronken en liet Kieran voor dood achter.

De dader reed Kieran aan met zijn Mercedes nadat hij een avond lang cocktails, rum en wijn had zitten drinken. In plaats van te stoppen, reed hij gewoon nog 200 kilometer verder, naar huis.

Kiernan bleef achter met een gebroken nek en heel wat ernstige hoofdletsels en wordt nog altijd de klok rond verzorgd, na een levensreddende operatie. Zijn mama Marie Roberts besloot om de foto’s van haar zoon openbaar te maken.

(lees verder onder de foto)

Foto: Marie Roberts

“We hadden het erover om zijn foto’s vrij te geven en wilden dat eerst niet doen”, legt ze uit. “Omdat ze dan out in the open zijn en dan is er geen weg meer terug. Hij is ook al zo bezorgd over de misvorming van zijn hoofd en we wilden dat niet nog verergeren.”

Nooit meer dezelfde

“Maar we willen dat de dader weet wat hij Kiernan heeft aangedaan. We willen dat hij zelf ziet wat Kiernan is verloren. We willen dat hij ziet wat hij heeft gedaan en niet dat hij denkt dat hij het gewoon kan afwimpelen als ‘iets slechts’, zoals zijn advocaat beschreef tijdens het proces. En we willen dat mensen de vastberadenheid en de moed zien die Kiernan de laatste negen maanden heeft getoond.”

Kiernan zal deze week het ziekenhuis verlaten. Een belangrijke stap in zijn herstel, al zal hij nog constant verzorgd moeten worden. En ondanks zijn opmerkelijke vooruitgang, zal Keirnan nooit meer helemaal de jongen worden die hij ooit was.

(lees verder onder de foto)

Foto: Marie Roberts

“Niemand kan voorspellen wat op lange termijn de schade zal zijn. Maar er is ons al verteld dat hij nooit meer zal worden wie hij was, door zijn complexe hersenletsel. Hij zal zijn droom om een politiek journalist te worden, niet kunnen waarmaken.”

Gevangenisstraf

De dader werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en is voor 11,5 jaar geband van de weg. De rechter tilde zwaar aan het feit dat hij tweemaal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had.

“Je gedrag die avond was extreem beschamend”, klonk het in de rechtbank. “Je lafheid na de aanrijding was niet te schatten, hoe je die jongen achterliet terwijl je verderreed om aan de gevolgen te ontsnappen.”