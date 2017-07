Belg bij Real Madrid Alexandro Craninx wil via Sparta Rotterdam terug naar plaats bij Rode Duivels

Alexandro Craninx staat dicht bij een overstap van Real Madrid naar Sparta. De Belgische keeper die zijn hele leven in Spanje woonde, was afgelopen week op proef in Rotterdam en hoopt dat de Nederlandse club hem kan overnemen van De Koninklijke.

Craninx stond afgelopen jaren met wereldsterren als Cristiano Ronaldo en Sergio Ramos op het trainingsveld, maar was bij de Spaanse club op een zijspoor geraakt. Hij speelde zijn wedstrijden voor het tweede elftal, al verliep het daar afgelopen jaar minder dan gehoopt. Zoals hij zelf zegt: “Ik heb niet mijn beste periode achter de rug qua speelminuten.”

Een telefoontje van Sparta-coach Alex Pastoor kan er wel eens voor gaan zorgen dat komend seizoen er heel anders uit gaat zien voor de 21-jarige doelman. “Hij belde me en vertelde me dat hij vertrouwen in mij had, dat hij wilde dat ik een contract zou tekenen bij Sparta. Volgens hem zou een overstap naar de Eredivisie een grote stap zijn in mijn carrière en om te kunnen groeien. Het zou een goed tussenstation zijn om later de overstap naar een grotere ploeg te kunnen maken. Pastoor zei tegen me dat Sparta me daarbij kan helpen.”

Op proef

Zo vertrok Craninx naar Rotterdam om afgelopen week op proef mee te trainen met de selectie van Sparta. Het was een week waarin de Belg de club, de selectie, de keeperstrainer en het stadion kon leren kennen. Bovendien kon hij zien hoe er in Nederland geleefd wordt. “Want dat is heel anders dan in Spanje. Ik heb mijn hele leven in Spanje gewoond. In Nederland begint alles veel eerder, maar de dag eindigt ook eerder. Het zijn dingen waar ik me makkelijk aan kan aanpassen. Ik kom hier om te werken, te trainen en zoveel mogelijk minuten te maken.”

Het contrast tussen Real Madrid en Sparta is enorm en Craninx waagt zich daarom liever niet aan een gedetailleerde vergelijking. “Real Madrid is de beste club ter wereld, je kunt deze ploegen niet vergelijken. Het niveau van de faciliteiten, de aandacht van de media, de trainingen, het is allemaal anders. Sparta is een bescheiden, familiaire club. Ik ben deze week door iedereen geholpen met alles. Ik ben blij dat Sparta me de mogelijkheid wil geven om te kunnen concurreren en spelen op het hoogste niveau. Ik zie dat als een mooie kans.” Zinedine Zidane en Alex Pastoor zijn evenmin te vergelijken, maar Craninx laat weten dat hij blij is met de manier waarop hij door de oefenmeester is ontvangen tijdens zijn eerste week in Nederland. Hij voelt vertrouwen van de coach en is tevreden in Rotterdam.

Foto: Twitter

Strijd

Het niveau valt hem niet tegen en hij kijkt ernaar uit om met doelmannen Roy Kortsmit en Michael Verrips de strijd om de basisplaats aan te gaan. Bij Real Madrid heeft hij lange tijd niet de minuten kunnen maken die hij wilde maken en Craninx ziet in dat hij wel moet spelen om verder te komen. “Ik wil eerste keeper worden, ik wil laten zien wat ik kan.”

Craninx maakt afgelopen week van de gelegenheid gebruik om zijn oma in Hasselt te bezoeken. Eerder liet hij al weten dat zijn Belgische roots belangrijk voor hem zijn. Hij is gretig, wil zijn kans bij Sparta met beide handen aanpakken, ook omdat hij graag terug wil keren bij de Belgische nationale ploeg. Hij mocht voor het laatste aansluiten bij Onder 19, daarna heeft hij van de Rode Duivels niets meer vernomen. “Ik heb niet veel gespeeld, dat helpt natuurlijk niet. Er werd me verteld dat ik de taal moest leren en ik begrijp dat dat belangrijk is.” Daarom keek hij uit naar een transfer naar een club op het hoogste niveau in België, Nederland of Frankrijk. “Ik wil een taal leren die in België gesproken wordt, want dat kan de deur bij de nationale ploeg weer op een kier zetten. Het was voor mij erg treurig om niet meer voor België uit te kunnen komen. Daarom zie ik dit als een grote kans: speelminuten maken bij Sparta en Nederlands leren, want dat is de taal van mijn familie.”

Wat betreft Craninx kan het allemaal niet snel genoeg gaan. Hij praat al in ‘we-termen’ als hij het over Sparta heeft. “Vorig jaar speelde Sparta zich op de laatste dag van de competitie veilig. We hopen dat we ons dit seizoen kunnen handhaven en het liefst met een comfortabelere plaats op de ranglijst.” Toch moet hij nog even afwachten voor hij echt zijn handtekening kan zetten. Hij heeft nog een contract voor twee jaar bij Real Madrid. Sparta en Madrid onderhandelen op dit moment over een transfer. Tot de onderhandelingen zijn afgerond blijft Craninx samen met zijn vader in Rotterdam. “Ik hoop dat ze er volgende week uit zijn en dat ik kan tekenen. Tot die tijd weet ik niet wat er gaat gebeuren. Maar in het voetbal weet je het nooit”, besluit Craninx.

