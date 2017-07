Marianne Vos blijft ijveren voor volwaardige Tour de France voor vrouwen: “Een win-winsituatie”

Tijdens de BeNe Ladies Tour bouwt Marianne Vos na een sleutelbeenbreuk haar conditie weer op. Tussendoor nam ze tijd voor een babbel met ons over een Tour de France voor vrouwen. “Het zou een win-winsituatie zijn voor het vrouwenpeloton en het publiek”, aldus de 30-jarige Nederlandse.

Marianne Vos houdt van de Tour de France. Dat is een understatement. In juli 2013 zette de Nederlandse samen met Emma Pooley, Kathryn Bertine en Chrissie Wellington door middel van een petitie haar schouders onder het project om op hetzelfde moment als de mannen een Ronde van Frankrijk voor vrouwen te organiseren. Amper een jaar later werd Vos al op haar wenken bediend met La Course, een eendagswedstrijd op de Champs-Elysées op de slotdag van de Tour voor mannen. “Er worden ook beelden gemaakt en die kunnen door alle tv-kanalen uitgezonden worden. Op die manier krijgt een miljoenenpubliek onze wedstrijd te zien. Dit is een fantastische promotie voor het vrouwenwielrennen”, zei Vos nog in 2014.

Nieuw concept

Na drie jaar La Course op de Champs-Elysées veranderde organisator ASO zijn opzet. De rensters werken dit seizoen op donderdag 20 juli voor de passage van de mannen een korte bergrit van 67 kilometer af van Briançon naar de Col d’Izoard. Daarna volgt er een achtervolging met de twintig sterksten in Marseille. De winnares op de Izoard start als eerste, de andere negentien rensters vertrekken achter haar met de exacte achterstand die ze hebben opgelopen. De koers wordt verreden op gewone fietsen, niet op de tijdritfietsen. “In 2013 startte ik met een aantal collega’s te lobbyen voor een wedstrijd tijdens de Tour de France voor mannen. Een jaar later was er al La Course. Dan mag je niet gaan klagen, hè. Het is goed dat het concept nu wordt aangepast na een mooie pilot van drie jaar.”

Volgens Vos kan een Tour de France voor vrouwen er op termijn wel komen en dat zou het vrouwenwielrennen alleen maar ten goede komen. “Je merkt dat deze koersen voor het publiek de aandachtstrekkers zijn. Kijk maar naar het voorjaar waar we de Ronde van Vlaanderen hebben, de Waalse Pijl en sinds dit jaar ook de Amstel Gold Race voor vrouwen. Dat de koers nu al uitgebreid wordt naar twee dagen is mooi. Ik heb er een positief gevoel bij.”

Volwaardige rittenkoers

De gewezen olympische kampioene is voorstander van een volwaardige rittenkoers. “Dit jaar krijgen we een bergetappe en een tijdrit. Het zou mooi zijn als we tussendoor nog een sprintersrit en een klassieke etappe zouden kunnen integreren. Dan krijg je al vier, vijf dagen koers. Als je het concept dan nog wat uitbreidt naar een complete wedstrijd dan heb je zeven dagen koers.”

Vos zou het heel mooi vinden als de Ronde van Frankrijk voor vrouwen tegelijkertijd zou doorgaan als die van de mannen. “Er zijn wel wat logistieke uitdagingen en ook naar huisvesting toe wordt het wat zoeken. Het materiaal en de entourages zijn al aanwezig en de wegen zijn al afgezet. Het zou een win-winsituatie zijn voor het peloton én het publiek.”

Alleen zou een mogelijke Tour de France quasi samenvallen met de Giro Rosa in Italië. “De kalender zit natuurlijk al redelijk vol, maar het zou toch een toegevoegde waarde zijn als je een Ronde van Frankrijk naast een mooie Giro zou hebben. We zouden moeten gaan samenzitten met organisator ASO, de UCI en de ploegen om te puzzelen.”