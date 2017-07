Indrukwekkend en emotioneel eerbetoon aan getroffen Ajax-speler en zijn familie: “Appie houdt van jullie allemaal”

Het lot van Abdelhak “Appie” Nouri blijft het Nederlands voetballandschap domineren. De speler van Ajax werd onwel tijdens een oefenwedstrijd en houdt daar ernstige en blijvende hersenschade aan over. Vrijdagavond kwamen duizenden fans samen in Amsterdam om er hun steun te betuigen aan de familie. De vader van Nouri was duidelijk geëmotioneerd door dat gebaar en sprak kort de menigte toe: “Appie houdt van jullie allemaal...”

Nouri ging zaterdag in de oefenwedstrijd in Oostenrijk tegen Werder Bremen naar de grond en had last van hartritmestoornissen. De 20-jarige middenvelder werd op het veld nog gereanimeerd en daarna met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht, waar hij in slaap werd gehouden. Het verdict na een hersenscan en enkele andere neurologische onderzoeken was hard: een groot deel van zijn hersenen functioneert niet meer en de kans op herstel van die cruciale hersenfuncties is nihil, meldde zijn club Ajax donderdag. De schade komt hoogstwaarschijnlijk door te weinig zuurstoftoevoer naar de hersenen, toen zaterdag onwel werd tijdens de oefenwedstrijd in Oostenrijk tegen Werder Bremen.

Duizenden mensen kwamen vrijdagavond naar de Amsterdamse wijk Geuzenveld om hun respect te tonen aan de familieleden van de Ajacied. De F-side, de harde kern van Ajax, had opgeroepen om hier respect en eer te betuigen aan “Appie”.

| Massale steunbetuiging voor 'Appie' Nouri en zijn familie in Geuzenveld. #staystrongappie pic.twitter.com/o5mNxJ4BZp — FOX Sports (@FOXSportsnl) July 14, 2017

Aan het ouderlijk huis riepen de fans “Appie, Appie”’, werd geapplaudisseerd en werd er vuurwerk afgestoken. Familieleden hielden achter de ramen zijn Ajaxshirt met rugnummer 34 omhoog. Ook enkele spelers daagden op, zichtbaar geëmotioneerd: Klaas-Jan Huntelaar, Kasper Dolberg, Lasse Schöne en aanvoerder Joël Veltman.

Samen met de familie van Nouri werd afgesloten met gezamenlijk gebed op het plein. Zijn vader sprak kort de menigte toe: “Appie houdt van jullie allemaal...”

“Het is niet te beschrijven wat dit met ons doet”

“We willen iedereen, iedereen, maar dan ook iedereen die er was of niet was; moslim of geen moslim, Ajacied of Feyenoorder, donker of wit, oud en jong bedanken voor de steun en met name voor het prachtige eerbetoon van gisteren”, liet broer Abderrahim via Ajax een dag later weten. “Het is niet te beschrijven wat dit met ons deed en doet.”

“Door middel van zijn goede manieren, goede gedrag en goede karakter zijn zoveel mensen bij elkaar gekomen die in het hedendaagse nooit bij elkaar zouden willen komen. Dit zijn voor ons zeer positieve tekenen over de plek en rang die Abdelhak zal krijgen in het hiernamaals mocht het ergste scenario gebeuren”, aldus de broer van de jonge voetballer, die ook verklaarde er samen met zijn familie nog in te geloven dat het goed komt met Abdelhak en dat hij zijn broertje vandaag op bezoeken “alles in zijn oor te fluisteren”.

“Dank jullie wel en blijf vertrouwen op God en blijf bidden en accepteer hetgeen wat God voor hem heeft en gaat bepalen...”

Bijzonder. Deze Feyenoord-supports zijn er ook om respect voor Nouri te tonen. En dat midden tussen fanatieke Ajax-fans pic.twitter.com/lAnqM1YijS — Eelco Hiltermann (@eelcohiltermann) July 14, 2017

Nouri doorliep de gehele jeugdopleiding van Ajax. Vorig jaar september debuteerde de voetballer tijdens een bekerwedstrijd tegen Willem II in het eerste elftal. In totaal kwam hij in vijftien officiële wedstrijden in actie, waarin hij één doelpunt maakte. Voor Jong Ajax kwam Nouri 45 keer uit, en scoorde elf keer. Afgelopen seizoen ontving het talent de Gouden Stier, de prijs voor de beste speler van de Jupiler League.