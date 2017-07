OH Leuven versterkt zich met ex-Genkenaar Derrick Tshimanga

Leuven - OH Leuven heeft verdediger Derrick Tshimanga aangetrokken. De linksachter komt transfervrij over van Willem II en tekende aan Den Dreef een contract voor één seizoen.

De 28-jarige Tshimanga kwam het voorbije seizoen tot 23 wedstrijden bij Willem II. Dat had hem in de zomer van 2016 transfervrij kunnen inlijven. Voordien was de éénvoudig Rode Duivel vier seizoenen bij Racing Genk aan de slag. Dat had hem in 2012 voor zo’n 2,5 miljoen euro weggeplukt bij zijn opleidingsclub Lokeren. Maar in Limburg kon Tshimanga, ondanks 139 optredens, nooit helemaal overtuigen.

Voor OH Leuven is Tshimanga de achtste inkomende transfer. Eerder kwamen al middenvelders Mathieu Maertens (Cercle Brugge), Nikola Storm (Club Brugge), Julien Gorius (transfervrij) en Geert Berben (Lommel), verdedigers Kenneth Schuermans (Westerlo) en Clément Fabre (Tubeke) en aanvaller Yannick Aguemon (Union) de gelederen versterken.