Disneyland: de "vrolijkste plek op aarde", maar in de straten eromheen gaat het er minder vrolijk aan toe

Op slechts een boogscheut van “de vrolijkste plaats op aarde” proberen daklozen te overleven op de straten van de Amerikaanse stad Anaheim. Zo ook Ron Jackson (47). Hij sliep tot voor kort op een busbankje tegenover Disneyland. Tot de stad daar recent een stokje voor stak...

Alle bankjes rond het pretpark, ook dat van Ron Jackson, waren op een dag spoorloos verdwenen. Met als resultaat dat verschillende daklozen moesten concurreren om een slaapplekje op het voetpad. “Weg was m’n vaste slaapplek, nu blijft er enkel nog beton over,” vertelt de 47-jarige Jackson.

Alcohol, wiet en uitwerpselen

De stad Anaheim besloot de bankjes te verwijderen nadat er meerdere klachten binnengekomen waren over de daklozen rond Disneyland. Mensen klaagden dat de daklozen alcohol dronken, hun behoefte deden of wiet rookten in de omgeving van de ingang van het park. Hierop verwijderde een crew twintig bankjes uit bushokjes.

Hotspot voor prostitutie

Daklozen zijn een reëel probleem in de regio. Vorig jaar ging het om maar liefst 15.300 mensen zonder dak boven hun hoofd in Orange County (California). Twee jaar eerder waren dat er nog ‘maar’ 12.700. Anaheim is de grootste stad in Orange County, met Disneyland als belangrijkste trekpleister. de streek rond het bekende pretpark was ooit een hotspot voor prostitutie. Dankzij inspanningen van de overheid is het geëvolueerd naar een familievriendelijke toeristische omgeving. Men wil dan ook garanderen dat het imago van de streek ‘clean’ is en blijft.

“Het breekt ons hart om die banken te moeten verwijderen,” vertelt Mike Lyster, een woordvoerder van de stad. “Maar die bankjes zijn niet bedoeld om op te slapen, maar om even op te zitten terwijl je wacht op de bus. We kregen alarmerende meldingen van winkels en motels in de omgeving en om veiligheidsredenen hebben we dan besloten om tot deze actie over te gaan.”

Volgens Lyster wil de stad uiteindelijk wel nieuwe zitplaatsen voorzien in de bushokjes. Maar dan wel stoeltjes waar je niet op kan slapen, zoals zitjes met armleuningen zoals in de bioscoop of het voetbalstadion.

“Dit haalt niets uit”

De vereniging die de daklozen verdedigt gaat echter niet akkoord met de beslissing. “Het haalt helemaal niets uit om bankjes in bushokjes te verwijderen. Daklozen moeten sowieso ergens slapen. De enige oplossing is om huisvesting te voorzien,” vindt Paul Leon, CEO van de Illumination Foundation.

Paul Hyek, een voormalige klusjesman die dakloos werd, vindt dat de stad enkel maar “een goed imago wil hebben voor de buitenwereld. “En ondertussen moeten wij op het beton slapen...”