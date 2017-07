Tim Wellens zwoegt in de hitte van de Tour maar weigert oplossing: “Hij wil optimaal presteren zonder attest”

Het is voorlopig niet de Tour de France van Tim Wellens omdat de Belg van Lotto-Soudal heeft veel last van de aanhoudende warmte. Er bestaat een oplossing, maar: “Tim wil optimaal presteren zonder attest”, zegt zijn coach Paul Van Den Bosch op Radio 1.

“Hij krijgt uitslag als het te warm is. Dat heeft Tim in deze Tour al vaak gehad. We hadden gehoopt dat met onder meer trainingen in Monaco zijn lichaam zich zou aanpassen, maar dat is niet gelukt. Er zijn factoren die een rol spelen waar Tim geen vat op heeft. In se is er een oplossing. Er zou gewerkt kunnen worden met een TUE (Therapeutic Use Exemption), een attest met cortisonebehandeling. Er zou een uitzondering gevraagd kunnen worden”, aldus Van Den Bosch.

Die oplossing ziet Wellens echter niet zitten. “Tim weet dat en Tim heeft zelf beslist om daar geen gebruik van te maken. Hij is een renner die voor een zuivere sport staat. Hij wil optimaal presteren zonder TUE. Hij kiest ervoor om liever geen gebruik te maken van zo’n uitzondering dan ermee te presteren in de Tour. Dat is een schitterende houding van Tim.”

Die principiële houding heeft wel zijn gevolgen. “De warmte heeft een grote impact op zijn conditie en belet hem om te presteren. We hopen natuurlijk dat het binnenkort eens regent. Dan kan er plots een andere Wellens staan, want de conditie is er. Hij haalt mooie waarden, maar die renderen niet. Het zou ook kunnen dat Tim zich vooral zal moeten toeleggen op de voorjaarswedstrijden, de Giro en het najaar. Daar is niets mis mee.”