Deze vrouwen protesteren tegen “belachelijk kledingvoorschrift” in het Amerikaans Congres

Het protest komt er nadat een aantal vrouwelijke journalisten recentelijk te horen had gekregen dat ze met hun blote armen de regels overtraden. Ze werden de toegang tot de lobby ontzegd, waar normaal interviews worden afgenomen met politici.

Een groep van een 25-tal vrouwen, op initiatief van Democratisch parlementslid Jackie Speier, protesteerde op de trappen van het Capitool in een outfit met blote armen. “Het is 2017 en vrouwen mogen stemmen, en dus ook hun eigen stijl kiezen. Het wordt hoog tijd dat de regels van het parlement worden aangepast aan de tijd”, luidde het in een tweet.

De kledingvoorschiften zijn al decennia in voege, maar worden nu blijkbaar strikter toegepast. Ze gelden trouwens niet alleen voor vrouwen maar ook voor mannen, die verwacht worden een kostuum en das te dragen. Ook blote tenen zijn niet toegelaten.

Het kan erg warm zijn in Washington, vrijdag was het bijvoorbeeld 36 graden.

Thank you to all my colleagues who joined me for #SleevelessFriday -- because women have the right to bare arms! pic.twitter.com/PhMEf2v4ZP