GERUCHTEN. Chelsea krijgt twee keer ‘njet’ op monsterbod, Premier League-topper ploegmaat van Nainggolan?

Het is ondertussen half juli en dus draait de zomertransfermarkt op volle toeren. Tijd om de belangrijkste geruchten van het weekend op een rij te zetten.

Mahrez richting Rome?

Hij wil absoluut weg bij Leicester City maar tot nu toe is Riyad Mahrez nog steeds een Fox. De Algerijn leek lange tijd op weg naar Arsenal maar de kampioen van 2016 vroeg liefst 50 miljoen euro aan de Gunners. En omdat Alexis Sanchez nog steeds rondloopt in Londen, was Arsenal niet bereid om dat riante bedrag op tafel te leggen.

Volgens het Italiaanse Mediaset en Goal Italia probeert AS Roma nu een deal te sluiten voor Mahrez. De club van Radja Nainggolan zou zelfs al een persoonlijk akkoord hebben met de 26-jarige Algerijn. Het bod van de Romeinen zou om en bij de 30 miljoen bedragen. Roma ziet in Mahrez een ideale vervanger voor de vertrokken Mohamed Salah (Liverpool).

Martial voor Perisic?

Roma toonde eerder interesse in een uitleenbeurt voor Anthony Martial, maar die piste werd snel verlaten. Inter is echter al lang in onderhandeling met Manchester United voor Ivan Perisic. De Nerazzurri willen 50-55 miljoen voor de ex-speler van Club Brugge maar zover wil Man United niet gaan. Inter heeft nu volgens verschillende Engelse bronnen de optie gekregen om Martial te huren met een aankoopoptie als het Perisic én 20 miljoen richting Manchester stuurt.

Matic (rechts) met Hazard. Foto: AFP

Over Manchester gesproken. José Mourinho kan naar alle waarschijnlijkheid een transfer voor Nemanja Matic op zijn buik schrijven. Chelsea is boos vanwege de transfer van Romelu Lukaku en weigert de Serviër te verkopen aan de Red Devils. Matic werd niet opgenomen in de selectie voor de tournee door Azië en mag dus vertrekken. Verschillende Engelse media weten dat de Serviër Engeland meer dan waarschijnlijk zal verlaten voor Italië, met Inter en Juventus als belangrijkste gegadigden.

Monsteraanbiedingen

Of Matic richting Turijn zal vertrekken, is zeer de vraag. Chelsea aast al weken op linksback Alex Sandro maar Juve is niet van plan om de Braziliaan te verkopen. Volgens Sky Italia weigerden de Italianen deze week een nieuw bod van liefst 70 miljoen van de Blues voor Sandro, die heel dicht bij een nieuw contract met een jaarsalaris van 5 miljoen per jaar staat bij de Oude Dame.

Chelsea deed volgens Tuttosport een nog straffer bod voor Gonzalo Higuain. De club van Eden Hazard en Thibaut Courtois aast op een topspits nadat het naast Lukaku greep. Voor de Argentijn van Juve zouden de Blues 100 miljoen geboden hebben, wat net als het monsterbod voor Sandro afgewezen werd door de Bianconeri.

Blijven nog over: Andrea Belotti, Alvaro Morata en Pierre-Emerick Aubameyang. Die laatste moet 70 miljoen kosten en is nog steeds niet weg bij Borussia Dortmund terwijl de Chinese transfermarkt de deuren sloot. De Gabonees kan echter ook naar PSG en Milan. De Italiaanse topclub is bovendien ook geïnteresseerd in Belotti en Morata.

Aubameyang. Foto: Photo News

Die laatste moet 90 miljoen kosten aldus Real Madrid, maar nieuwe aankoop Leonardo Bonucci pleit voor de komt van de Spanjaard. Dat meldt Tuttosport. Bonucci en Morata speelden twee jaar samen bij Juventus. Belotti heeft een uitkoopclausule van 100 miljoen voor buitenlandse clubs maar niet voor Italiaanse clubs. Sky Italia maakt gewag van een Milanees bod van 40 miljoen plus winger M’Baye Niang en verdediger Gabriel Paletta.

Hart weer verhuurd

Vorig seizoen speelde Joe Hart op uitleenbasis bij Torino. De Italiaanse club was financieel echter niet in staat om een verlengd verblijf van de Man City-doelman af te dwingen en dus keerde Hart terug naar Engeland. Niet om er weer in doel te gaan staan bij de Citizens maar om opnieuw uitgeleend te worden. Hart zou namelijk dicht staan bij een overgang naar West Ham. De Hammers zouden volgens Manchester Evening News een aankoopoptie van amper 12 miljoen bekomen hebben.

Bij Manchester United denken ze dan weer aan Kasper Schmeichel als mogelijke vervanger van David De Gea. Volgens verschillende Spaanse bronnen wil Real Madrid opnieuw vol gaan voor de Spaanse doelman, die vorige zomer dichtbij een overgang naar de Koninklijke stond. ESPN meldt echter dat ze er bij United van overtuigd zijn dat Real niet de nodige fondsen heeft om De Gea aan te trekken.