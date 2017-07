OEFENMATCHEN. Kortrijk klopt Engelse tweedeklasser

KV Kortrijk heeft op de slotdag van zijn Nederlandse oefenstage in de voorbereiding op het komende seizoen nog een oefenmatch afgewerkt tegen de Engelse tweedeklasser Reading. Daarin zorgde Ouali voor de 1-0-zege, na een vrijschop van Ajagon.

KV Kortrijk 1 - Reading 0

KV Kortrijk trok de streep onder de Hollandse tiendaagse met een partijtje achter gesloten deuren tegen het Engelse Reading van coach Jaap Stam. In tegenstelling tot het Griekse Panathinaikos vorige dinsdag bepaalde Reading het tempo. Nadien nam Kortrijk over maar de eerste grote kans kopte Rougeaux in de handen van de keeper. Na de rust kopte Ouali eerst nog op de lat, maar de vrijschop van Ajagun kopte hij wel in het net. In de slotfase kreeg de ingevallen Verboom nog rood.

KV Kortrijk: Kaminski (55’ Bruzese), Kovacevic, Kumordzi, Rougeaux, D’Haene (70’ Verboom), De Smet (46’ Stojanovic), Ajagun, Chevalier, Van der Bruggen(70’ Hoxha), Lepoint (70’ Van Eenoo), Ouali (70’ Budkivskyi)

Doelpunten: 63’ Ouali 1-0