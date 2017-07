Goed nieuws voor Red Flames vlak voor historische match op EK, “la mama” is klaar om te knallen

Goed nieuws voor Ives Serneels. De bondscoach van de Red Flames kan morgen/zondag (20u45) op zijn voltallige kern rekenen voor de eerste wedstrijd op het EK. En ze heeft er dertien jaar op moeten wachten, maar Aline Zeler is er op haar 34ste eindelijk geraakt: op een groot voetbaltoernooi met de Red Flames. “La mama” voelt zich meer dan ooit klaar om te knallen. “Eigenlijk is het goed dat dit pas mijn eerste toernooi wordt: nu kan ik al mijn ervaring doorgeven.”

“Iedereen heeft meegedaan met de laatste training”, zegt de bondscoach. “Iedereen is inzetbaar.”

Heleen Jaques en Laura Deloose worden dus opnieuw in de basis verwacht, Elke Van Gorp ligt in balans met Yana Daniëls. Het grootste zorgenkind -Lorca Van De Putte- werkte de laatste training af met een stevig ingepakte knie. De flankverdedigster lijkt morgen tegen Denemarken op de bank te beginnen.

“Voor ons wordt het sowieso een historisch moment”, aldus Serneels. “En ik hoop dat we twee overwinningen kunnen pakken: enerzijds met de ploeg op het veld en anderzijds tonen aan iedereen die ons volgt op tv of in de kranten dat deze groep iets kan.”

Nu wordt het uitkijken naar wat de Red Flames kunnen brengen tegen Denemarken, vier jaar geleden in Zweden nog halvefinalist. Een moeilijke, maar geen onklopbare tegenstander. “Denemarken en België zijn zeker de outsiders, maar ik denk dat iedereen van iedereen kan winnen in deze groep. Als wij winnen, schrijven we opnieuw geschiedenis. Denemarken heeft al bewezen een echte toernooiploeg te zijn, met individueel veel kwaliteiten. Het is een stug team met veel loopvermogen, maar ik ben er zeker van dat wij daar wel iets kunnen tegenover zetten.”

Voor de Flames zal het in Doetinchem bijna als een thuiswedstrijd aanvoelen. In totaal zullen er ongeveer 4.000 fans de wedstrijd bijwonen, onder wie 1.400 Belgen en slechts 300 Denen. Er zijn ook 600 Belgische vlaggen voorzien de fans.

Aline Zeler staat na dertien jaar ein-de-lijk op een groot toernooi

“Dag allemaal.” “In het Engels”, fluistert Ives Serneels toe. “Ah ja, hey everybody.” Pretoogjes hoor, bij Aline Zeler. De kapitein van de Red Flames maakte in haar carrière al alles mee -ze won in België alle collectieve en individuele prijzen- maar zo’n persconferentie voor een EK-match? Neen, dat was toch nieuw. “Ik heb mijn zenuwen nochtans goed onder controle”, zegt Zeler. “In de hele ploeg zit er weinig nervositeit. We zijn wel debutanten, maar alles staat op punt. We hebben heel veel staf rond ons in het hotel, er is een mental coach om zonder zorgen te kunnen voetballen, de ambiance in de groep is super en de samenwerking tussen de oudere en jongere meisjes is perfect.”

Zeler debuteerde in 2004 bij de nationale vrouwenploeg. Toen nog als spits, tegenwoordig doet de kapitein het als centrale verdediger. En steeds met één droom: een groot toernooi spelen. Dat is nu gelukt, na 94 caps. Wie weet rondt ze in Nederland de kaap van de honderd interlands als België zich tot in de finale weet te stunten. “Ik ga niet op zoek naar dat record”, zegt de kapitein. “Ik vind het gewoon heel leuk dat ik op mijn leeftijd dit soort matchen mag spelen. In tegenstelling tot vroeger speel ik nu aan de zijde van meisjes die bij sterke Europese ploegen spelen. Mijn rol is om al mijn ervaring die ik heb nu aan hen door te geven.”

Niet luisteren naar familie

En wat daarna? Zeler -die ook voor de Waalse vleugel van de voetbalbond verantwoordelijk is voor het vrouwenvoetbal- wou haar carrière niet beëindigen vooraleer ze op een EK of een WK heeft gestaan. Is haar afscheid bij de nationale ploeg al gepland? “(lacht) Ik moet misschien luisteren naar mijn familie, maar ik luister liever naar mijn lichaam en dat wil nog even doorgaan”, zegt Zeler. “Ik ben zot van voetbal en ik wil die sport zo lang mogelijk blijven oefenen. Het liefst op een hoog niveau zoals nu, maar dat zal niet eeuwig blijven duren.” Dan maar dubbel hard genieten van dit EK.

Vermoedelijke elf: Odeurs; Deloose, Zeler, Jaques, Coutereels; Biesmans, Onzia, De Caigny, Van Gorp; Cayman, Wullaert

Bank: Evrard, Lemey, Philtjens, Van De Putte, Yuceil, Vanmechelen, Courtois, Daniëls, Van Den Abbeele, Coryn, De Neve, Van Wynendaele