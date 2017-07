Bevrijde ISIS-kinderen herkennen hun families niet meer: “Ik kon mijn ogen niet geloven”

Twintig kinderen die als menselijk schild gebruikt werden door ISIS in een weeshuis kunnen eindelijk terug naar hun families na de bevrijding van de Iraakse stad Mosoel. Ze lijden echter nog steeds erg onder hun vele trauma’s. Niet alle kinderen herkenden hun familie bovendien. BBC toont aangrijpende beelden van de kinderen die jaren doorbrachten in het weeshuis van ISIS.

Foto: BBC

Abbas dacht dat zijn zoon Adel drie jaar geleden om het leven gekomen was. De jongen werd al die tijd echter vastgehouden door ISIS in een weeshuis. Samen met andere kinderen werd hij er als menselijk schild gebruikt.

De man herkende zijn zoon in een BBC-reportage over het bewuste weeshuis. “Toen ik hem zag, was het alsof ik alle rijkdom van de wereld in één keer kreeg,” vertelt de emotionele vader.

Foto: BBC

“Ik kon mijn ogen niet geloven”

Nu zijn vader en zoon na al die tijd herenigd, maar niet alle herenigingen verliepen even goed. Twee meisjes die als 6-jarigen gevangen genomen werden door ISIS herkenden hun familie niet meer.

“Ik dacht niet dat ik haar ooit nog zou terugzien,” vertelt de papa van een van de meisjes. “Ik gokte dat er misschien één procent kans was dat ze nog zou leven. Toen ik haar foto op Facebook zag en las dat de kinderen van het weeshuis bevrijd waren kon ik mijn ogen dan ook niet geloven.”

Alle kinderen hebben Mosoel ondertussen verlaten en zijn in veiligheid gebracht. De meesten zullen terug naar huis kunnen keren.

Foto: BBC