AC Milan stelt met Lucas Biglia zijn tiende (!) aanwinst officieel voor

AC Milan heeft zich versterkt met Lucas Biglia. Dat heeft de Italiaanse club zaterdag bekendgemaakt. De 31-jarige Argentijn komt over van Lazio Roma, dat naar verluidt 17 miljoen euro voor hem ontvangt.

Biglia begon zijn carrière in Europa bij Anderlecht, waar hij van 2006 tot 2013 speelde. In Brussel pakte hij vier landstitels, waarna de middenvelder een transfer naar Lazio Rome versierde. Als Argentijns international speelde Biglia de finale van het WK 2014 in Brazilië, die Argentinië met 1-0 verloor van Duitsland.

AC Milan is een van de meest succesvolle clubs van Europa, maar staat in Italië sinds zijn laatste titel in 2011 in de schaduw van vooral Juventus. Daar moet volgend seizoen voor de Chinese eigenaars, die de club sinds kort in handen hebben, een einde aan komen. Daarom versterkte AC Milan zich de voorbije weken al gevoelig met Mateo Musacchio (Villarreal), Ricardo Rodríguez (Wolfsburg), Hakan Calhanoglu (Bayer Leverkusen), André Silva (Porto), Andrea Conti (Atalanta), Antonio Donnarumma (Asteras Tripolis) en Leonardo Bonucci (Juventus). Volgens Italiaanse media heeft de club deze zomer al meer dan 150 miljoen euro aan nieuwe spelers uitgegeven.