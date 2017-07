Man met bijl opgepakt op Antwerpse Meir

In het Antwerpse stadscentrum is er zaterdagmiddag even opschudding geweest, nadat een man met een bijl richting de Meir trok, de belangrijkste winkelstraat van de stad.

Enkele mensen spraken daarop de militairen aan, die in en rond het naburige winkelcentrum De Stadsfeestzaal aan het patrouilleren waren. Zij wisten de man vrij snel staande te houden en te ontwapenen. “De man is daarop door toegesnelde politiemensen gearresteerd en meegenomen voor verhoor”, bevestigt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Het was zaterdagavond nog onduidelijk wat de man zijn juiste motieven waren. Het wordt niet uitgesloten dat hij de bijl kort daarvoor had gekocht en weer onderweg was naar huis of naar zijn auto. Maar gelet op de terreurdreiging wilden de veiligheidsdiensten geen enkel risico nemen.