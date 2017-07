Vlaamse overheid wil pleegzorg tot 25 jaar mogelijk maken

Jongeren tot hun 25 jaar in een pleeggezin houden, de jongste pleegkinderen voor een langere periode plaatsen en meer openheid tegenover kandidaat-pleegouders. Dat zijn de drie belangrijkste aanbevelingen in een evaluatierapport van het Agentschap Jongerenwelzijn.

Pleegzorg zit in de lift. Elk jaar neemt zowel het aantal pleegkinderen als het aantal pleeggezinnen in Vlaanderen toe. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, waar er wel meer vraag is naar pleegzorg, maar steeds minder ouders die zich engageren.

Aan de basis van het succes liggen de hervorming van de sector een vijftal jaar geleden en de imagocampagnes van Pleegzorg Vlaanderen. “Daardoor is pleegzorg vandaag geen negatief verhaal meer”, zegt Peter Jan Bogaert, woordvoerder van het Agentschap Jongerenwelzijn, dat binnen de Vlaamse overheid bevoegd is voor pleegzorg.

Langer plaatsen

Het Agentschap heeft nu een evaluatierapport gemaakt, dat die positieve trend bevestigt. Tegelijk doet het aanbevelingen om de pleegzorg nog te verbeteren. Zo wordt gevraagd de pleegzorg uit te breiden van 21 naar 25 jaar. “Die leeftijd sluit meer aan bij de leeftijd waarop andere kinderen na hun studie het huis uitgaan”, zegt Bogaert. “De jongeren zelf vragen ook om meer begeleiding wanneer ze al jongvolwassen zijn.” Een verplichting is dat niet, het is alleen van kracht als zowel de jongere als de ouders instemmen.

Ook voor de jongste pleegkinderen is volgens het rapport nog ruimte voor verbetering. Nu voorziet het systeem om de drie jaar een verlenging van de pleegzorg. “Voor de jongste kinderen is het goed om ze lange tijd in eenzelfde omgeving te houden”, aldus Bogaert. “In de praktijk vindt er om de drie jaar gewoon een verlenging plaats. Maar dat gaat telkens samen met onzekerheid en administratieve rompslomp. Daarom stellen we voor om de periode ineens te verlengen tot het kind dertien jaar is.”

Ten slotte wil het Agentschap Jongerenwelzijn de kandidaat-pleegouders ook minder afschrikken. “Het gaat om een mentaliteitswijziging”, zegt Bogaert. “Het belangrijkste is om in de eerste plaats naar de sterktes van de ouders te kijken, en daarna te bekijken waar er mogelijke problemen zijn en die oplossen. Niet zoals nu te vaak gebeurt: vertrekken vanuit de problemen en dan pas de mogelijkheden bekijken.”

Niet verplicht

Het rapport is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en op een rondvraag bij betrokkenen, en geeft alleen maar aanbevelingen. Verplichtingen kan die niet opleggen, daarvoor is het wachten op het Vlaams Parlement dat dit effectief in wetgeving omzet. CD&V-parlementslid Katrien Schryvers zegt in een eerste reactie dat ze mee wil doen “om zo snel mogelijk werk te maken van de voorgestelde aanpassingen”.