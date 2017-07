Meer dan 4.000 Belgische duiven vermist na wedstrijd in Barcelona

Meer dan de helft van de duiven die Belgische melkers negen dagen geleden loslieten in Barcelona, zijn vandaag nog altijd vermist. Genekt door temperaturen van 38 graden en een onverwachte noordenwind boven de Pyreneeën. “Er zijn topduiven tussen die we graag zouden terugzien”, klinkt het bij de bonden.

Zo’n 4.000 duiven die vorige week uitvlogen in Barcelona zijn een week later nog altijd onderweg naar België. Dat is lang voor een vlucht van 1.080 kilometer. De wedstrijd is zelfs al afgesloten. “Ze zijn vorige week vrijdagochtend gelost, dan verwachten we ze ten laatste op zondag terug thuis”, zegt Stefaan Van Bockstaele, voorzitter van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond. “Maar negen dagen later zijn ze nog altijd vermist.”

Oorzaak? De onvoorziene noordenwind die boven de Pyreneeën de kop opstak. “Net zoals bij renners in de Tour de France is dat voor duiven het moeilijkste weer om in vooruit te geraken. Dan kiezen ze de gemakkelijkste richting, volledig de verkeerde kant uit en nog verder van huis.”

Dat ze bovendien moeten vliegen in temperaturen van 35 tot 38 graden maakt het er niet gemakkelijker op, weet voorzitter Martin Martens van Fondclub, de grootste duivenmelkersclub van het land. “De duiven hebben te weinig zuurstof in zo’n warmte en moeten pauzeren. Doen ze toch voort, kunnen ze zich kapot vliegen. Maar door die pauzes doen ze er natuurlijk langer over.”

Foto: Katrijn Van Giel

Genoeg eten

Het is uitzonderlijk dat zo veel duiven de weg naar huis niet terugvinden. Al staat het record vermiste duiven op 10.000, zegt Van Bockstaele. “Twee jaar geleden raakten ze tijdens hun vlucht van het Franse Châteauroux gedesoriënteerd door onweer. Een echte rampvlucht.” Uiteindelijk raakte drie vierde van de beesten weer bij hun melker. Dus houdt Van Bockstaele ook nu de hoop erin. “Er is alleszins genoeg graan op het veld om te eten, ze komen wel weer thuis.”

Nog elke dag ziet Martens bij collega’s enkele duiven terugkeren. “Gisteren een stuk of zes, vandaag misschien weer, morgen ook nog. Maar dat ze allemaal terugkeren, dat zal wel niet. Nochtans missen sommigen nog hun toppers.”

Zelfs aan de minder dure prijsbeesten die wegblijven maken melkers verlies, zegt Van Bockstaele. “Ik ben het zelf ook tegengekomen dat jonge duiven niet terugkeerden. Dat is vervelend als je ze twee tot vier jaar hebt gekweekt. Maar we kunnen niemand iets verwijten. Er zijn geen fouten gemaakt. Eens een duif in de lucht is, hebben we er geen controle meer over.”