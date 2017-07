Menen - Na een nachtje uit wou hij nog snel iets eten voor het slapengaan, maar Alan W. (19) vergat de kookpot die op het vuur stond. De gevolgen zijn dramatisch. Zijn moeder en jongere broer konden zichzelf nog redden, voor Alan kwam alle hulp te laat.

De wijk rond de Schelpenstraat in het West-Vlaamse Rekkem is in shock. Bij een hevige woningbrand heeft Barbara D. haar oudste zoon Alan (19) verloren. Zijn levenloze lichaam werd door de brandweer op de eerste verdieping van het vernielde pand teruggevonden. Zijn jongere broer Amory kon wel aan de vuurzee ontsnappen.

Hapje eten voor het slapen

Volgens een parketdeskundige is het vuur per ongeluk ontstaan in de keuken. Na een nachtje uit kwam Alan weer thuis. Hij wilde nog een hapje eten voor hij ging slapen en zette een kookpot op het fornuis. Maar Alan is dan naar zijn slaapkamer getrokken en vermoedelijk daar in slaap gevallen. In de keuken bleef het vuur onder de kookpot branden. Met dramatische gevolgen.

“Omstreeks 5.30 uur werd ik gewekt door een indringende brandgeur en ontploffingen”, vertelt buurman Dominique Depoortere (50). “Toen ik samen met mijn zoon Jordy bij de getroffen woning aankwam, lagen meerdere ramen al aan diggelen. De hitte was enorm. Barbara liep in paniek over de straat. Roepend om haar zoon.”

Smeulend huis

Samen met Amory was de vrouw nog tijdig het brandende huis kunnen ontvluchten. Maar van Alan ontbrak elk spoor. Terwijl de vrouw zuurstof toegediend kreeg om haar over de verstikking door de ingeademde rook heen te helpen, drongen de brandweermannen het smeulende huis binnen. Op de eerste verdieping vonden zij Alans lichaam. Alle hulp kwam te laat. Voor zijn moeder en broer kwam dat nieuws erg hard aan. Zij werden opgenomen in het ziekenhuis.

Onder de buren ontstond gisteren spontaan een solidariteitsactie. Via sociale media, onder meer de Facebookgroep ‘Ge zit een echten Rekkemnaire oje ...’, wordt opgeroepen om huisraad en kleren voor het getroffen gezin in te zamelen. “Zij zijn alles kwijt, op de kleren na die ze droegen toen ze hun huis uitvluchtten”, aldus de buren.