‘Drank & Drugs’-rapper Lil’ Kleine opent eigen frituur “De Belg”

De Nederlandse rapper Lil’ Kleine (22), bij ons bekend van de hit Drank & Drugs, baat vanaf volgende week zijn eigen frituur uit. Met zijn vriend Daniel Lam neemt hij in Amsterdam “De Belg” over.

“De Belg” is al dertig jaar een van de bekendste ‘patatzaken’ in het stadscentrum en werd tot 2009 opengehouden door Daniels vader. Daniel kocht het pand twee jaar geleden, nu stapt ook Lil’ Kleine – die in het echte leven Jorik Scholten heet – in de zaak.

De twee deelden een foto op Instagram om het nieuws aan te kondigen. “Deze vrijdag, op 21 juli (de Belgische nationale feestdag, nvdr.), gaat De Belg open”, zegt Scholten. “Wie wil dat ik voor hen een frietje bak, is meer dan welkom.”