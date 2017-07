Senaatsstemming Amerikaanse ziekteverzekering opnieuw uitgesteld door operatie McCain

De hervorming van de Amerikaanse ziekteverzekeringswet die er kwam op voorspraak van de vorige president Barack Obama zal opnieuw vertraging oplopen. De Republikeinen willen enkele delen van “Obamacare” intrekken zodat “Trumpcare” in werking kan treden. Maar de Republikeinse senator John McCain kan door een operatie volgende week niet naar de Senaat afzakken. De Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnel ziet dan ook geen andere oplossing dan de stemming opnieuw uit te stellen, melden Amerikaanse media zaterdagavond (plaatselijke tijd).

Normaal gezien zouden de Amerikaanse senatoren “dinsdag of woensdag” moeten stemmen over de ziekteverzekeringswet, weet Politico. Als er een meerderheid wordt gevonden, zet dat de deur open om de ziekteverzekeringswet van Obama aan de kant te schuiven en te vervangen door “Trumpcare”. Dat was een van de verkiezingsbeloftes van Trump.

Maar Obamacare afschaffen blijkt moeizamer te gaan dan eerst gedacht. De 48 Democraten in de Senaat lieten duidelijk verstaan dat ze tegen de nieuwe wet zullen stemmen. Dat geeft de Republikeinse meerderheid, de conservatieven hebben 52 zetels, nog steeds voldoende ruimte om de wet erdoor te krijgen, zij het niet dat er binnen de GOP dissidente stemmen te horen zijn. De Republikeinen Susan Collins en Rand Paul zullen immers eveneens tegen de nieuwe wet stemmen.

Met slechts een stem op overschot is de aanwezigheid van alle Republikeinse senatoren cruciaal. Daarom komt de operatie en de herstelperiode van John McCain zo ongelegen. Er werd deze week een bloedklonter boven het oog van de voormalige presidentskandidaat verwijderd en de 80-jarige McCain zal nog zeker een week in zijn thuisstaat Arizona moeten blijven om op krachten te komen.

Om een ex aequo te vermijden, heeft McConnel dus besloten om de stemming opnieuw uit te stellen. Eind juni werd de stemming over de ziekteverzekeringswet ook al verdaagd.