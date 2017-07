Deel van tribune stort in tijdens bekerfinale in Senegal: minstens acht doden en 49 gewonden

Drama tijdens de bekerfinale in Senegal. Een deel van de tribune in het Demba Diop-stadion stortte in, waarbij er minstens acht doden vielen en 49 gewonden.

Stade de Mbour en Union Sportive Ouakam stonden zaterdagavond tegenover elkaar in de Senegalese bekerfinale in Dakar. Mbour scoorde in de eerste verlenging het winnende doelpunt en sleepte zo de felbegeerde prijs in de wacht. Meteen na het laatste fluitsignaal braken echter rellen uit tussen supporters van beide clubs op de tribunes.

De politie zette traangas in om de boel te kalmeren maar mensen raakten in paniek. Vervolgens stortte een deel van een tribunes in het stadion in. Minstens acht voetbalfans kwamen om het leven en zeker 49 supporters raakten gewond.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP